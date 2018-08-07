Восемь туляков отравились в кафе «Тарелка» в Центральном парке

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-07T16:00:23+03:00

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В течение второй половины дня 6 августа восемь туляков пожаловались на плохое самочувствие. У них была диагностирована острая кишечная инфекция. Пять пострадавших госпитализировано. Оказалось, что все эти люди питались в кафе «Тарелка» в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области организовало полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, обследование персонала заведения.

В ходе эпидемиологического расследования в кафе нашли многочисленные нарушения требований санитарного законодательства РФ. Ранее плановым проверкам заведение не подвергалось. Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности юридическое лицо подало в Управление в 2016 году.

Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении виновных лиц, работа кафе приостановлена, дело передано в суд.