2018-09-07T16:18:19+03:00
Общество

«Волонтеры Победы» вручили подарки тулякам, пережившим блокаду Ленинграда

Такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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Фото: пресс-служба правительства Тульской областиФото: пресс-служба правительства Тульской области
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«Волонтеры Победы» вручили подарки тулякам, пережившим блокаду Ленинграда. Участники регионального отделения Всероссийского общественного движения навестили блокадников в преддверии годовщины страшных событий.

- Мы гордимся вашим подвигом! Ваша жизнь – пример стойкости духа, упорства и подлинного героизма!, - такими словами молодые люди приветствовали блокадников.

Напомним, с 4 по 9 сентября в Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» проходит Всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы – #ГотовКпобедам». В нем принимают участие более 800 активистов добровольческих организаций из малых городов и сел из 75 регионов России.

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