«Волонтеры Победы» вручили подарки тулякам, пережившим блокаду Ленинграда
«Волонтеры Победы» вручили подарки тулякам, пережившим блокаду Ленинграда. Участники регионального отделения Всероссийского общественного движения навестили блокадников в преддверии годовщины страшных событий.
- Мы гордимся вашим подвигом! Ваша жизнь – пример стойкости духа, упорства и подлинного героизма!, - такими словами молодые люди приветствовали блокадников.
Напомним, с 4 по 9 сентября в Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» проходит Всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы – #ГотовКпобедам». В нем принимают участие более 800 активистов добровольческих организаций из малых городов и сел из 75 регионов России.