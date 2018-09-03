2018-09-03T15:48:38+03:00
Общество

В Туле приостановили работу почти 200 лифтов

В областном центре разгорелся скандал. Накануне Дня знаний были отключены лифты в ряде многоэтажек Зареченского, Пролетарского и Привокзального районах Тулы
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Конфликт интересов

Управляющие компании Тулы, которые входят в компанию «ПИК-Комфорт», и в чье ведение входят пострадавшие дома, сменили подрядчика по обслуживанию лифтов. С 1 сентября данные работы выполняет ООО «Лифтовые инновации».

По информации «ПИК-Комфорт», предыдущий подрядчик - ООО «Тулалифт» - приостановил работу почти 200 лифтов. Представители лифтовой компании по собственной инициативе вывели из строя оборудование подъемников.

Жильцов оповестили объявлением

В девятиэтажке на ул. Октябрьской, 99, по словам жителей, лифты не работали все выходные, начиная с 31 августа.

- «Тулалифт» заранее повесило объявление, что с 1 сентября не будет обслуживаться дом. Они не несут никакой ответственности за лифт и отключили его. Пожилым людям без лифта было сложно. Звонили, интересовались, когда включат, - рассказывает председатель совета дома Лидия Антоновна Сучатова. - А между тем в 2012 году в нашем доме поменяли лифты на новые. Мы их бережем, как можем. Как лифты будут обслуживать в дальнейшем? Лично меня берет страх.

В числе пострадавших также жильцы 22 подъездов многоквартирного дома на ул. М. Горького, 12.

- Лифты поотключали, поснимали все замки, тросы. Это было в пятницу. И субботу, воскресенье лифты были отключены. По всем инстанциям звонили и я, и жильцы, - негодует старшая по дому Валентина Дмитриевна Агафонова. - На каком основании они отключили эти лифты? Их надо наказать по всем правилам! Как пожилым людям спускаться и подниматься на 9 этаж? Это немыслимо! А как быть инвалидам, мамам с колясками и детьми? В соседнем доме на ул. М. Горького, 14 точно такая же ситуация.

УК обратятся в прокуратуру и администрацию

Известно, что нового подрядчика (ООО «Лифтовые инновации») назначили по результатам открытого тендера. Руководство ООО «Тулалифт» о расторжении договора и предстоящем конкурсе уведомили заранее.

- Новый подрядчик был выбран по итогам открытого тендера. ООО «Тулалифт» не принял в нем участия. О расторжении договора и о предстоящем конкурсе руководство ООО «Тулалифт» было проинформировано заранее, - рассказал специалист по связям с общественностью «ПИК-Комфорт» Максим Елистратов. - С 31 августа начали поступать обращения жителей о приостановке работы лифтов. Где-то были демонтированы конструктивные элементы, где-то сняты замки с лифтовых помещений. Новый подрядчик оперативно реагировал на обращения. По всем фактам внеплановых отключений специалистами ответственных УК были составлены акты в присутствии собственников жилья. Соответствующие обращения будут направлены в прокуратуру и администрацию Тулы. В настоящее время работа отключенных лифтов восстановлена.

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