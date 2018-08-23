Курская битва Ивана Леонова: из Огненной дуги - в книгу рекордов Гиннесса

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-23T09:26:18+03:00

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23 августа 2018 года празднуется 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск во время Курской битвы. Это масштабное сражение является одним из ключевых для Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

В битве за Курск участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. Ее участником был и житель Тулы - летчик Иван Антонович Леонов (1.02.1923 - 21.06.2018). Курская битва лишила его руки, а отвага и любовь к полетам сделали его знаменитым на весь мир.

Иван Леонов

Под свинцовым градом

Во время ожесточенных боев над Огненной дугой Ивану Леонову было 20 лет. Здесь он открыл свой боевой счет, сбив вражеский бомбардировщик Ю-88. К середине июля 1943 года на счету Леонова было 50 боевых вылетов и семь пораженных самолетов противника. Пять из них сбил лично, два - в групповом бою.

15 июля во время проведения аэрофотосъемки скопления вражеских эшелонов на перегоне Орел–Поныри, молодого Ивана и командира звена настигли вражеские истребители. Два немецких самолета удалось подорвать, но свинцовый град все-таки пробил кабину Леонова.

Левое плечо пронзила боль и рука повисла плетью. Самолет Ивана вошел в штопор. Едва оставаясь в сознании, летчик выбрался из кабины и дернул кольцо парашюта.

Иван Антонович Леонов

Из пилотов в инвалиды

Упал Иван в болото. Оттуда сослуживцы вынесли в первую линию окопов. Затем медсанбат, следом фронтовой госпиталь. А потом и вовсе - ампутация левой руки. Аж по самое плечо.

По другому было никак. Хирурги еле откачали, так как у пилота была раздроблена лопатка, поврежден плечевой сустав и пробито легкое.

Но не смотря на успешные операции, началась гангрена. Друзья-летчики решили, что Леонову надо в Москву. Никого не поставив в известность, они привезли молодого Ивана на аэродром и первым санитарным бортом отправили в столицу.

После выздоровления летчик отказался от инвалидности, добился возвращения в действующую армию и оказался на одном из передовых корректировочных воздушных постов. Там он ежедневно мечтал вернуться в небесный строй.

Придумал!

Без левой руки в самолете тех времен не дернешь ручку газа. Но подумал тогда Леонов, что ведь можно дергать плечом…

Так, из подручных материалов он сделал себе наплечник и приделал к нему шарнир, который подсоединялся к ручке газа. Опробовал на земле — получилось.

Сегодня этот протез хранится в брянском музее

Единственный в мире

Не теряя времени, воодушевленный своим изобретением Иван Антонович направился на прием к командующему 1-й воздушной армией легендарному летчику Герою Советского Союза Михаилу Громову.

Офицер поначалу взорвался от негодования: как так, пришел однорукий, да еще и просит о допуске к полетам. Но после остыл и приказал выделить в распоряжение Леонова самолет По-2.

Экзамен по пилотированию у Ивана Антоновича принимал лично Громов. Леонов сдал на «отлично». Так, он был определен в 63-ю отдельную эскадрилью, которая занималась транспортировкой раненых бойцов и доставкой грузов в отряды партизан.

С того дня и по настоящее время Иван Антонович Леонов является единственным в мире боевым летчиком, который воевал в небе с ампутированной рукой. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Иван Леонов