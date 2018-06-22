Умер Иван Леонов - единственный в мире летчик, в годы Великой Отечественной войны управлявший боевым самолетом без одной руки

22 Июнь 10:07 2018-10-08T12:06:58+03:00

Иван Антоновича не стало на 96-м году жизни

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В Туле скончался уникальный пилот, добрый учитель, Герой России, ветеран Великой Отечественной войны Иван Антонович Леонов. Знаменитого летчика не стало 21 июня 2018 года. Ему было 95 лет.

- Ушел из жизни легендарный летчик-истребитель, выдающийся человек с уникальной судьбой и твердым характером. В годы Великой Отечественной войны Иван Антонович героически отстаивал родное небо. Его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины. Светлая память об Иване Антоновиче навсегда сохранится в наших сердцах, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В знак вечной памяти и благодарности, "Комсомолка" вспоминает о годах жизни и боевых подвигах великого человека.

Открыл счет над Огненной дугой

Иван Антонович родился 1 февраля 1923 года в Орловской области в многодетной семье. Окончил семь классов, учился в ФЗУ, работал на Бежицком заводе «Красный Профэнтерн» слесарем по сборке бронепоездов. В марте 1940 года поступил учиться в Армавирскую школу пилотов.

Боевое крещение прошел во время ожесточенных боев над Курской дугой. Тогда Ивану Леонову было всего 20 лет. Здесь он сбил свой первый вражеский бомбардировщик Ю-88. Вскоре на счету Леонова было полсотни боевых вылетов и семь пораженных самолетов противника. Пять из них сбил лично, два - в групповом бою.

Боевое крещение Иван Антонович принял в боях за Москву

Под свинцовым градом

15 июля 1943 года во время проведения аэрофотосъемки скопления вражеских эшелонов на перегоне Орел–Поныри, молодого Ивана и командира звена настигли вражеские истребители. Два немецких самолета удалось подорвать, но свинцовый град все-таки пробил кабину Леонова.

Левое плечо пронзила боль и рука повисла плетью. Самолет Ивана вошел в штопор. Едва оставаясь в сознании, летчик выбрался из кабины и дернул кольцо парашюта.

Из пилотов в инвалиды

Упал Иван в болото. Оттуда сослуживцы вынесли в первую линию окопов. Затем медсанбат, следом фронтовой госпиталь. А потом и вовсе - ампутация левой руки. Аж по самое плечо.

По другому было никак. Хирурги еле откачали, так как у пилота была раздроблена лопатка, поврежден плечевой сустав и пробито легкое.

Но не смотря на успешные операции, началась гангрена. Друзья-летчики решили, что Леонову надо в Москву. Никого не поставив в известность, они привезли молодого Ивана на аэродром и первым санитарным бортом отправили в столицу.

После выздоровления летчик отказался от инвалидности, добился возвращения в действующую армию и оказался на одном из передовых корректировочных воздушных постов. Там он ежедневно мечтал вернуться в небесный строй.

Иван Леонов

Придумал!

Без левой руки в самолете тех времен не дернешь ручку газа. Но подумал тогда Леонов, что ведь можно дергать плечом…

Так, из подручных материалов он сделал себе наплечник и приделал к нему шарнир, который подсоединялся к ручке газа. Опробовал на земле — получилось.

Возвращение в небо

Не теряя времени, воодушевленный своим изобретением Иван Антонович направился на прием к командующему 1-й воздушной армией легендарному летчику Герою Советского Союза Михаилу Громову.

Офицер поначалу взорвался от негодования: как так, пришел однорукий, да еще и просит о допуске к полетам. Но после остыл и приказал выделить в распоряжение Леонова самолет По-2.

Экзамен по пилотированию у Ивана Антоновича принимал лично Громов. Леонов сдал на «отлично». Так, он был определен в 63-ю отдельную эскадрилью, которая занималась транспортировкой раненых бойцов и доставкой грузов в отряды партизан.

Сегодня этот протез хранится в брянском музее

Из Огненной дуги - в книгу рекордов Гиннесса

Кроме Курской битвы, Иван Антонович участвовал в освобождении Орши, Минска, Бобруйска, Лиды. Войну закончил под Кенигсбергом. За время кровавой бойни сороковых его трижды считали погибшим.

После войны Иван Леонов работал в детском доме директором, чуть позднее – преподавателем в Тульском автотранспортном техникуме. Вместе с женой Ниной воспитал двух своих дочерей и еще пятерых приемных детей, родители которых погибли на войне.

Иван и Нина Леоновы

Леонов - Герой России, почетный гражданин города-героя Тулы, педагог, писатель, былинный русский богатырь. Был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и др.

На сегодняшний день Иван Антонович является единственным в мире боевым летчиком, который воевал в небе с ампутированной рукой. Этот подвиг занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Иван Леонов с приемным сыном и внуком в Брянске. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Его именем названы...

О его уникальной судьбе написано много статей, снято три документальных фильма, с его участием созданы телевизионные программы. Его книги широко известны за рубежом, к примеру, «Назван человеком из легенды» издана в Китае самым большим тиражом в истории страны. Именем Ивана Антоновича Леонова названы: одна из улиц города Орла, один из переулков в Пекине (КНР), улица в одном из поселков Шаблыкинского района.

Имя героя носит школа №70 (МБОУ «ЦО №26») в Туле. Для учеников этого общеобразовательного учреждения ветеран всегда являлся добрым другом и наставником, гостем праздничных мероприятий.

Фото на память с учениками школы №70

Первоклассники носят почетное звание Юные Леоновцы. Они ежегодно облагораживают братские могилы, принимают участие в слетах городов-героев, в акциях «Поезд памяти», «Вахта памяти», изучают историю своей страны и чтят память ее Героев России.

Ученики старших классов, а также их родители и просто люди, которые многое сделали для школы, каждый год награждаются медалями и дипломами Леоновской Славы.

- Иван Антонович был поистине великий человек, - отмечает выпускница школы имени героя Александра Бутова. - Он часто приходил к нам в школу на праздники, и очень любил принимать гостей у себя. Мы, ученики школы №70, всегда будем помнить его как улыбчивого и бесконечно отзывчивого человека, рядом с которым чувствуешь себя абсолютно защищенным. Такими и должны быть герои.

Иван Антонович и ученики школы №70

Учащиеся школы №70 Тулы знали ветерана как улыбчивого и доброго наставника