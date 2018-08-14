2018-08-14T17:25:16+03:00
Общество

В Туле под землей обнаружили подвалы дома Крафта

На территории тульского историко-архитектурного музея завершены раскопки
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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От предметов быта прошлого столетия до целого этажа, сокрытого под землей. Археологические изыскания во дворе дома Крафта привели сотрудников тульского историко-архитектурного музея к более масштабным находкам, чем предполагалось ранее. Под слоем бетона и кирпича археологи обнаружили подвальные помещения XIX века.

Грунтовые воды помешали раскопкам.

Грунтовые воды помешали раскопкам.

- Они были очень функциональные. Там могли жить люди, также они могли использоваться под другие нужды. Например, в Доме Белявского, владельца Старой тульской аптеки, в подвале находились холодильники, в которых хранились лекарства, - рассказал заведующий отделом по связям с общественностью ТИАМ Никита Бурлаков.

Так выглядел двор в начале XX века

Так выглядел двор в начале XX века

Также археологами найдена стена здания XVIII века. Это третья часть Дома Крафта, которая по неизвестным причинам была снесена в XX веке.

Метлахская плитка и следы электрификации

Археологические раскопки на территории тульского историко-архитектурного музея шли всего неделю. За это время специалисты углубились под землю более, чем на 2,5 метра. Продолжать работы дальше не представляется возможным: на поверхности показались грунтовые воды.

Метлахскую плитку начали производить в Метлахе (Германия) с середины XIX в.

Метлахскую плитку начали производить в Метлахе (Германия) с середины XIX в.

Во время раскопок золота и серебра и прочих драгоценных металлов не обнаружилось. Зато среди находок - напольная и настенная метлахская плитка популярная в конце XIXв., ее могли себе позволить только состоятельные люди, следы электрификации времен раннего советского прошлого, старинные дверные петли, клейменные кирпичи (начало XIX в.), которыми был выложен дом.

Находки

Находки

Находки передали археологам для проведения описей, экспертиз. На это потребуется около года. После этого артефакты вернутся в историко-архитектурный музей.

Находки

Находки

Новое культурное пространство

В перспективе во дворе Дома Крафта появится новое культурное пространство. Здесь будут проводить фестивали, массовые мероприятия, выставки. Кроме того, восстановят аптекарский огород и оранжерею, находившиеся в этом месте в XIX в.

Сохранившийся план двора

Сохранившийся план двора

Над рамочной концепцией работает московский архитектор Евгений Асс. На разработку проектной части и документации потребуется около полутора-двух лет. После этого замысел по преображению двора Дома Крафта будет реализован.

А пока найденные подвальные помещения могут стать арт-объектом. Он дополнит уже существующую концепцию во дворе музея.

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