Одноклассница помощницы Петросяна: Таня не могла стать разлучницей

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-07T12:41:20+03:00

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29-летняя помощница Евгения Петросяна - уроженка Тулы Татьяна Брухунова - теперь новый объект для обсуждения в городе пряников и самоваров. Пока Елена Степаненко делит многомиллионное состояние с мужем, о предполагаемой разлучнице известной пары юмористов судачат соседи, старые подруги, школьные учителя и просто мимолетные знакомые.

Имела свои вкус и мнение

- Мы учились в параллельных классах и жили почти в соседних домах, - рассказывает тулячка Ольга. - Таня очень тихая, спокойная, добрая, всегда улыбчивая. Она всегда отличалась от других, имела свои вкус и мнение. Главное, я никогда не слышала, чтобы Таня с кем-то ругалась или повышала голос. Очень она была добрая и тихая! Мы всегда гуляли, бегали, резвились, с ребятами прикалывались. А у Тани были две подруги, с которыми она всегда гуляла. Такие же тихие и скромные. Они всегда просто ходили спокойно, не спеша, и разговаривали. Я еще всегда удивлялась, как можно быть такими до жути спокойными.

"Не верю!"

Информацию о том, что тулячка могла стать разлучницей известной пары, Ольга считает слухами.

- Я не верю, что Таня могла разрушить семью Степаненко и Петросяна. В школе, кстати говоря, она никогда не вела себя подобным образом, - подчеркнула девушка.

Соседи, учители, подруги - все дают Татьяне положительную характеристику. С такой на любую работу возьмут. Видимо и Степаненко она в свое время приглянулась, раз та взяла ее на должность администратора своего сайта.

Однако, поклонники "Кривого зеркала" утверждают, что жена сатирика была нужна тулячке как трамплин для достижения цели.

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КСТАТИ

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