"Очень скромная девочка": в тульской школе рассказали о помощнице Евгения Петросяна

6 Авг. 16:35 2018-08-06T17:46:47+03:00

Фото сделано в 2007 году. Здесь Татьяне Брухуновой 18 лет.

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Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко обсуждает вся страна. Еще больше разговоров о так называемой разлучнице, которой, по мнению поклонников "Кривого зеркала", стала 29-летняя директор 72-летнего артиста - тулячка Татьяна Брухунова.

Поведение - на отлично!

Она выпускница Московского университета искусства и культуры (МГУКИ), по образованию - арт-менеджер. Девушка приехала в белокаменную из оружейной столицы десять лет назад, сразу как закончила школу №53.

Татьяна возле Музея оружия в Туле

Нам удалось связаться с секретарем учебного заведения, которая отлично помнит выпускницу 2006 года.

- Таня всегда была очень скромной девочкой, тихой, - отмечает сотрудница школы. - Отличницей не была, но училась хорошо. Никогда за ней не замечали ничего дурного, поведение у нее было на отлично! Все учителя хорошо ее помнят и могут дать ей только положительную характеристику.

На территории Туламашзавода, 2009 год

Хорошие люди

Того же мнения придерживаются и соседи девушки. Соседи баба Валя и Олег знают семью новоиспеченной москвички уже много лет.

- Помним Таню с малолетства. Занималась самодеятельностью, творчеством. Девочка всегда была спокойная, очень положительная. Такая же у нее и семья. Одним словом - хорошие люди! - отмечают соседи по дому.

"Деревенские будни" - так Татьяна подписала данное фото на своей странице в соцсети

Мама Татьяны работает бухгалтером в кардиологическом центре в Туле. Отца в живых нет уже несколько лет. Бабушка также почила. Родных братьев и сестер у Брухуновой нет.

Татьяна позирует напротив Тульского академического театра драмы, 2009 год

Слухи о беременности Татьяны, которые уже стали распространяться в народе, соседи ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

В зооуголке ЦПКиО имени П.П. Белоусова, 2010 год

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