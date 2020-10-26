Опровержение компании «ОСТ»

Информация в ней, как оказалось, непосредственно затрагивает интересы ООО «ОСТ», между которой и ФКП «Росгосцирк» был заключён договор о прокате цирковой программы «Принц цирка» на манеже Тульского государственного цирка.

По мнению ООО «ОСТ» в данной статье содержалась недостоверная информация, которая порочит его деловую репутацию, ущемляет права и законные интересы. В частности, в статье сообщалось о том, что:

1. Прокатчик якобы отказывается возобновлять гастроли.

2. Прокатчик отказывается покидать Тульский цирк.

3. На предложение возобновить гастроли Росгосцирк получил от Прокатчика неаргументированный отказ.

4. Росгосцирк сделал предложение Прокатчику «стартовать в любой день октября 2020 года».

5. Прокатчику осталось отработать «несколько» представлений.

6. О якобы безвозмездном проживании артистов и специалистов в гостинице Тульского цирка.

7. Животные, участвующие в программе, находятся в Тульском цирке и получают квалифицированное ветеринарное обслуживание за счет Росгосцирка, что неправомерно с точки зрения руководства Росгосцирка.

8. Прокатчик возложил все ключевые финансовые риски на госкомпанию.

9. Прокатчик отказался кормить морских львов, участвующих в программе.

10. «прокатчик позиционирует программу как свою собственную».

11. «Артист Гончаров, который не числится у нас в документах иначе как «артист-дрессировщик диких зверей», по неизвестным нам причинам выдает этот коллектив за свой собственный и позиционирует себя как прокатчик».

12. Диалог с Росгосцирком от имени Прокатчика ведет Владислав Гончаров, который якобы не имеет на это законных оснований, и что он препятствует доступу сотрудников компании к госимуществу: костюмам, реквизиту и дорогостоящему оборудованию, в том числе и фонтанной установке.

13. «фонтаны оказались в руках частного прокатчика».

14. «цирк готов принять посетителей уже сегодня, так как все требования Роспотребнадзора соблюдены».

15. Техническим обслуживанием фонтанов занимаются частные лица, не обладающие необходимой квалификацией.

16. Фонтанная конструкция не используется должным образом в программе «Принц цирка».

17. Программа «Принц цирка» является «частным коллективом».

На самом деле, как сообщает ООО «ОСТ», письмо Росгосцирка с предложением подписать дополнительное соглашение о возобновлении гастролей было направлено в ООО «ОСТ» только 18 сентября 2020 года в 21:26, т.е. по окончании рабочего времени последнего рабочего дня недели (пятницы), и, соответственно, было получено лишь 21 сентября. Таким образом, несмотря на возможность возобновить гастроли в Тульском цирке с 1 сентября 2020 года, письмо с таким предложением поступило в ООО «ОСТ» только через 21 день после этой даты.

Также было предложено подписать дополнительное соглашение, условия которого существенно отличались от согласованных ранее (в первой редакции допсоглашения от 13 апреля 2020 года), в ответ на что ООО «ОСТ» направил в Росгосцирк аргументированный отказ с предложением обсудить детали начала гастрольного периода.

Кроме того, возобновить показ предлагалось уже 7 октября, а не «в любой день октября 2020 года», как указано в статье, что неосуществимо – за предоставленный Росгосцирком срок невозможно начать показ программы, т.к. необходимы репетиционный период для артистов, а также период для подготовки и проведения рекламной компании.

На 9:14 утра 6 октября уведомление о расторжении договорных отношений в ООО «ОСТ» не поступало и оснований покидать территорию Тульского цирка у ООО «ОСТ» не имеется.

Относительно информации о том, что «прокатчику осталось отработать шесть представлений», в ООО «ОСТ» сообщили, что, согласно договору с Росгосцирком, прокатчик был обязан провести не менее 30 представлений, а фактически провёл только 12, т.е. прокатчику осталось провести ещё 18 представлений.

Также, в компании «ОСТ» пояснили, что сотрудники проживают в общежитии Тульского цирка в соответствии с действующим договором и дополнительным соглашением от 13.04.2020 года, которым также распределено несение расходов сторон на период приостановления исполнения Договора, согласно чему расходы, связанные с проживанием артистов и ветеринарным обслуживанием животных программы, несет сторона ФКП «Росгосцирк». В свою очередь содержание и кормление животных по дополнительному соглашению от 13.04.2020 г. осуществляется за счет ООО «ОСТ», что неукоснительно им соблюдается, т.е. каких-либо расходов в этой части ФКП «Росгосцирк» не несет. Соответственно, утверждение о том, что Прокатчик «возложил все ключевые финансовые риски на госкомпанию» не соответствуют действительности.

В отношении кормления морских львов следует отметить, что они используются в цирковом номере «Игротека» п/р Чугуновой Л.В., направленным ФКП «Росгосцирк». Еще до наступления ограничений по коронавирусной инфекции – 16 марта 2020 г., ООО «ОСТ» направило запрос на исключение из состава программы номера с морскими животными (приложение № 5). Ответа не последовало, но в Тульский цирк была направлена телеграмма с указанием о том, что кормление животных номера «Игротека» должно производиться за счет ФКП «Росгосцирк» с 17.03.2020 г. (приложение № 6), из чего был сделан вывод, что наш запрос удовлетворен и номер исключен из программы.

Прокатчик никогда не позиционировал программу «как свою собственную». Более того, на афише программы, используемой для проведения рекламной кампании, размещен логотип Росгосцирка.

Руководитель программы Владислав Викторович Гончаров никогда не выдавал этот коллектив за свой собственный, он действует от имени ООО «ОСТ» на основании доверенности (приложение № 8), которая дает ему полномочия на законных основаниях делать заявления, вести переговоры и представлять интересы Прокатчика. Прокатчик не был уведомлен Росгосцирком о необходимости предоставить доступ сотрудников к костюмам и реквизиту, указанное имущество в соответствии с условиями договора предоставлено Прокатчику Росгосцирком и находится на территории Тульского цирка в закрытых кофрах. Препятствовать доступу к фонтанной установке Владислав Гончаров не может физически, т.к. установка смонтирована на манеже Тульского государственного цирка.

«Фонтаны» или «интерактивный водяной подиум» не находится «в руках частного прокатчика». Данное оборудование используется в программе «Принц цирка» в соответствии с Договором об организации гастролей, установлена на манеже филиала ФКП «Росгосцирк» «Тульский государственный цирк».

По имеющимся у Прокатчика сведениям, на момент публикации статьи в Тульском государственном цирке не установлены санитайзеры для зрителей, нет рециркуляторов воздуха, нет необходимого запаса средств индивидуальной защиты для зрителей, не разработана и не утверждена схема рассадки зрителей. Таким образом, утверждение о том, что «цирк готов принять посетителей уже сегодня», не соответствует действительности.

Сотрудники, осуществляющие за счет Прокатчика техническое обслуживание фонтанной установки на протяжении более чем 1 года, прошли необходимое обучение у изготовителя этой установки, имеют необходимую квалификацию, установка исправна и находится в рабочем состоянии.

Утверждение о том, что фонтанная установка используется в программе не должным образом, не соответствует действительности. Фонтаны работают в соответствии с авторским замыслом. Более того, кроме визуального эффекта, в работе фонтанов есть и трюковая часть – африканские львы работают в манеже среди фонтанов и не боятся воды, этому трюку нет аналогов нигде в мире.

Коллектив, который находится в Тульском цирке, не является «частным коллективом». Это цирковая программа, созданная по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации, за счет средств Министерства культуры и ООО «ОСТ». Около 50% артистов программы являются штатными сотрудниками ФКП «Росгосцирк», что также подтверждается договором между ООО «ОСТ» и ФКП «Росгосцирк».