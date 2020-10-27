Коронавирус в Тульской области, последние новости на 27 октября 2020: 105 человек заболели и 62 выздоровели

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За сутки в Тульской области коронавирусом заболели 105 человек. Инфекция подтвердилась у жителей Тулы и других районов области.

Вместе с тем, 62 пациента смогли победить болезнь. Им пришли повторные отрицательные тесты на COVID-19. Также за минувшие сутки в регионе зафиксировано 3 летальных исхода.

Статистика

В регионе усилены дополнительные ограничительные меры. Школьники пребывают на обязательных двухнедельных каникулах. Тулякам в возрасте 65+ настоятельно рекомендована строгая самоизоляция. Введены ограничения и на посещение концертов, спектаклей и других развлекательных мероприятий — на них теперь допускается не более 30% зрителей, а на спортивные мероприятия — не более 10%.

Также в Тульской области продолжает действовать масочный режим. Ограничена работа бильярдов, боулингов, ночных и караоке клубов, а также деятельность общепита — в часы с 00:00 до 7:00 они должны быть закрыты для посетителей. Исключение составляет дистанционная торговля и самовывоз.