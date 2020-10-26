В Туле откроют Губернский каток и перекроют парковочный карман Фото: Алексей ФОКИН

1 ноября в центре Тулы откроется традиционный и долгожданный губернский каток. Уже с начала следующего месяца туляки смогут обуть коньки и начать свой ледовый сезон прямо на площади Ленина.

Однако, в период работы Губернского катка с 1 ноября по 20 марта возле площади Ленина будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Так, перекроются парковочные карманы

· расположенные вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

· по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.