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В Туле откроют губернский каток и перекроют парковочный карман

Ограничения парковки продлятся до 20 марта
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле откроют Губернский каток и перекроют парковочный карман

В Туле откроют Губернский каток и перекроют парковочный карман

Фото: Алексей ФОКИН

1 ноября в центре Тулы откроется традиционный и долгожданный губернский каток. Уже с начала следующего месяца туляки смогут обуть коньки и начать свой ледовый сезон прямо на площади Ленина.

Однако, в период работы Губернского катка с 1 ноября по 20 марта возле площади Ленина будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Так, перекроются парковочные карманы

· расположенные вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

· по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина.

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