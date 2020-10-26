В Туле продолжают восстанавливать последнюю водоразборную будку

Водоразборная будка размещается во дворе краеведческого музея. Фото: Тула ушедшего века

В Туле продолжают восстанавливать последнюю сохранившуюся в городе водоразборную будку. В минувшие выходные работы активисты с помощью ручной лебедки стянули сруб и установили шпонки.

Верхний венец сруба наиболее пострадал от протекавшей крыши и часть бревен сгнило. Эти детали заменили. На следующем этапе команда приступит к монтажу стропильной системы.

Напомним, теперь водоразборная будка размещается во дворе краеведческого музея.

Водоразборная будка в свое время входила в городскую систему водопровода. Таких строений в областном центре насчитывалось более 20. На данный момент будка на ул. Петра Алексеева 1-а - единственная сохранившаяся. Собственник участка безвозмездно передал ее городу. А неравнодушные туляки взялись за ее восстановление.