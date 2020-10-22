Ивану Бунину - 150 лет: как судьба писателя была связана с Тульской областью

Исполняется 150 лет со дня рождения писателя Ивана Бунина Фото: Алексей ФОКИН

22 октября исполняется 150 лет со дня рождения писателя Ивана Алексеевича Бунина. Имя писателя связано с Ефремовым - городом в Тульской области. Сюда лауреат Нобелевской премии в области литературы приезжал не раз. В Ефремове жили его родные, здесь он собирал материал для своих произведений.

Впервые будущий классик русской литературы там оказался проездом в 1887 году. Об этом эпизоде жизни Бунина рассказывала его вторая жена Вера Муромцева.

- Он оседлал своего коня и отправился в Ясную Поляну: путь держал на Ефремов, стоящий на Красивой Мечи, реке Тургенева, что его волновало. Он очень утомился за дорогу, и т.к. у него не было в этом городе знакомых, то он пошел в городской сад, сел на скамейку, а потом и заснул. Проснулся на заре и от утренней свежести, придя в себя, почувствовал робость. Денег у него было мало, и он повернул домой, гнал во всю прыть свою Кабардинку и когда вернулся домой, то работник покачал головой, увидев, в каком состоянии была его лошадь, - цитирует Муромцеву "Центр 71".

Ефремовские впечатления у Бунина описаны в рассказах «Чаша жизни», «Деревня», в автобиографической книге «Жизнь Арсеньева».

Последний раз Бунин побывал в Ефремове в 1917 году.