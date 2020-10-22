В Тульской области 10-летняя девочка провалилась в колодец: СК проводит проверку

В Тульской области 10-летняя девочка провалилась в колодец. Фото: Узловая | Не Слухи

В Узловой 10-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец возле дома №11 по Кварталу 50 лет Октября. В результате падения четвероклассница получила перелом бедра. Сейчас ребенок находится в больнице.

Трагического исхода удалось избежать благодаря тому, что девочке удалось удержаться руками за асфальт, повиснув между колодцем и землей. На помощь ребенку тут же подбежали очевидцы.

После того, как девочку вытащили, она сразу позвонила маме, которая оперативно прибыла на место происшествия и вызвала скорую помощь.

По факту случившегося СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.