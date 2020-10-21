В Тульской области четвероклассница наступила на крышку люка и провалилась в открытый колодец

фото: Узловая | Не Слухи Фото: соцсети

Сегодня утром, 21 октября, Тульской области в городе Узловая произошло ЧП с участием школьницы 4 класса. По дороге в учебное заведение девочка наступила на край крышки канализационного люка и провалилась в колодец. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

фото: Узловая | Не Слухи Фото: соцсети

10-летняя ученица гимназии попрощалась с мамой и пошла в школу. Однако, на дороге ей встретился злосчастный люк, который с первого взгляда не предвещал беды. Сделав шаг назад, чтобы пропустить машину, школьница наступила на крышку этого самого люка и тут же упала вниз в колодец. Однако, к частью, все обошлось без трагедий. Девочке удалось удержаться руками за асфальт, повиснув между колодцем и землей, повиснув над «пропастью» наполовину. На помощь ребенку тут же подбежали очевидцы. Произошло это все в 7:52 утра по адресу Квартал 50 Октября, д.11. Это участок между местным детским садом и гимназией.

фото: Узловая | Не Слухи Фото: соцсети

После того, как девочку вытащили, она тут же позвонила своей маме, которая оперативно прибила на место происшествия и вызвала врачей сокрой помощи. Сообщается, что школьнице сделали операцию. В результате падения у ребенка сломалась со смещением шейка бедра.