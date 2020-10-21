Сборы «Росгосстраха» за три квартала выросли на 9%

«Росгосстрах» демонстрирует устойчивый рост бизнеса по основным видам страхования. Фото: материалы пресс-служб

Как свидетельствует отчетность компании по ОСБУ, сборы страховой премии в третьем квартале 2020 года выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Если же оценивать результаты работы за 9 месяцев, то собранная страховщиком в январе-сентябре этого года премия составила 63,8 млрд рублей, что на 9% выше прошлогоднего показателя. Прибыль до налогообложения за три квартала составила 8,6 млрд рублей, чистая прибыль «Росгосстраха» — 6,5 млрд рублей.

Успешное преодоление последствий пандемии и связанных с нею ограничений, а также способность «Росгосстраха» сохранять траекторию роста в сложной экономической ситуации уже стали основанием для повышения долгосрочных рейтингов старейшего страховщика России.

Напомним, что в августе ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности «Росгосстраха» до уровня ruAA со стабильным прогнозом, а в начале октября агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг компании до уровня «BB», прогноз по рейтингам также стабильный.

- «Росгосстрах» продолжает улучшать показатели капитализации за счет удержания накапливаемой прибыли, роста страховых премий и высокого коэффициента рентабельности капитала (ROE), — отмечалось в сообщении S&P о рейтинговом действии.

- Для нас очень важно, что рост сборов обеспечен по большинству видов страхования, и это уже позволило нам несколько увеличить свою долю рынка, — говорит генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — За счет продолжения эффективной работы по всем направлениям и в четвертом квартале мы рассчитываем подтвердить эту тенденцию и по итогам 2020 года, а также укрепить свое положение в рэнкинге крупнейших страховщиков страны.

ПАО СК «Росгосстрах».