Из-за коронавируса корпус Центра образования № 23 в Туле переводят на дистанционку

Из-за коронавируса корпус № 1 Центра образования № 23 в Туле переводят на дистанционку Фото: Алексей ФОКИН

С 21 по 27 октября обучающихся в корпусе № 1 ЦО № 23 временно переводят на дистанционное обучение. С 28 октября школьники уйдут на плановые каникулы.

Такое решение приняло руководство школы по предписанию Роспотребнадзора. Причиной послужили случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

А пока в учреждении проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Меры должны снизить риск возникновения новых случаев СOVID-19.

Напомним, ранее о переносе сроков осенних каникул объявила школа Центра образования № 34. Там также были зафиксированы случаи заболевания СOVID-19.