В Туле школа Центра образования №34 ушла на вынужденные каникулы из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Туле еще одна школа ушла на карантин из-за коронавируса. На этот раз COVID-19 был обнаружен в структурном подразделении Центра образования № 34, расположенном по адресу ул. Болдина, д. 100.

Так, в учебном учреждении было выявлено 3 случая заболевания корнавирусом среди сотрудников, а у семи сотрудников выявлены признаки ОРВИ. В связи с этим администрация школы приняла решение о переносе сроков осенних каникул на период с 22 по 31 октября 2020 года. Сейчас в здании школы был проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.