В Тульской области клубы, караоке и рестораны закрываются на ночь

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В Тульской области вводятся дополнительные меры по противодействию распространения корнавирусной инфекции. Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В соответствии с изменениями, до 31 декабря в регионе запрещается проведение организованных массовых деловых, массовых развлекательных и массовых досуговых мероприятий с численностью одновременного участия более 20 человек.

При этом отмечается, что запрет не распространяется на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления и музейные экскурсии.

Также с 00:00 до 07:00 запрещается деятельность бильярдных, боулингов, ночных и караоке клубов, а также работа организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли и самовывоза).

Все изменения вступают в силу с 19 октября текущего года.

Деятельность всех организаций возможна только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.