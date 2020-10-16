Удаление пигментации и сосудов за 1 процедуру - это возможно!

Главный врач «Клиники эстетической медицины» Елена Черных

Сосудистые звездочки и пигментные пятна, мелкие морщинки часто приносят эстетический дискомфорт. Эти проблемы имеют свои причины возникновения и особенности в зависимости от анатомической зоны и глубины залегания. Сегодня существует уникальный на рынке аппаратной косметологии метод борьбы с такими дефектами кожи, как телеангиоэктазия, пигментные пятна, а также неровный тон – это селективный фототермолиз (IPL) с помощью насадки Lumecca на платформе InMode (Израиль).

Lumecca – инновационная IPL-технология, направленная на омоложение, выравнивание цвета кожи, удаление сосудистых патологий, пигментных пятен, улучшение текстуры кожи. Lumecca позволяет осуществлять полноценное фотоомоложение/коррекцию дефектов кожи всего за 1-2 процедуры. Высокая плотность энергии IPL и самый короткий по времени импульс из всех аппаратов, которые есть на рынке, позволяют бороться с пигментными пятнами любого происхождения на любой глубине, не вызывая ожогов или нарушения пигментации, запускают процесс неоколлагенеза, лечат сосуды, обеспечивая выраженный результат в кратчайшие сроки.

Современное лазерное оборудование позволило вывести стандартные косметические процедуры на новый уровень.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Насадка Lumecca является универсальной, позволяя добиться одинаково высоких результатов при лечении как светлой, так и темной кожи.

БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ

Сапфировый наконечник охлаждает кожу и препятствует возникновению болезненности, благодаря чему процедура комфортна для пациента. В отличие от лазерного света, который травматичен и при неправильном проведении процедуры может привести к нарушению пигментации, широкий пучок света, сгенерированный установкой Lumecca, оказывает однородное воздействие, снижая риск возникновения побочных эффектов до минимума.

Показания:

- пигментные пятна (красная / коричневая пигментация);

- Повреждения от воздействия солнечных лучей;

- Сосудистые поражения (сосудистые звездочки);

- Купероз (покраснение);

- Веснушки.

Какие зоны можно обрабатывать?

Lumecca можно использовать на всех участках тела. Наиболее распространенными областями лечения являются зоны, которые регулярно подвергаются воздействию солнца. К ним относятся лицо, шея, зона декольте, ноги, кисти рук и предплечья.

ЧТО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ LUMECCA?

Во время процедуры лечения Lumecca вы увидите яркую вспышку света, которая ощущается как легкое упругое прикосновение. Покраснение и легкое потепление кожи являются нормальными реакциями после процедуры и обычно проходят в течение часа. В течение следующих 24-48 часов вы можете увидеть потемнение пигментированных пятен; через неделю пигментированные поражения отслаиваются, что приводит к потере цвета кожи. После обработки сосудистых поражений вы можете увидеть побледнение и исчезновение вен или изменение цвета, которое пропадет через несколько дней.

Сколько требуется процедур?

Улучшение внешнего вида кожи можно отметить после первой процедуры. Режим лечения зависит от степени повреждения кожи, типа кожи, типа лечения (повреждение сосудов от солнца) и энергетических параметров.

Длительность процедуры фотолечения кожи зависит от объема работы – от 5 минут до 1 часа, в зависимости от размеров проблемного участка кожи, количества и диаметра расширенных кровеносных сосудов.