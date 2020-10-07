Тульская торгово-промышленная палата продолжает награждение победителей конкурса "Лучшие товары и услуги Тульской области"

Диплом премии «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» в 2020 году получил Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В числе лауреатов премии «Белевская пастильная мануфактура» и АО «Россельхозбанк»:

- Выставка «Тульское качество» в условиях 2020 года проходила в новом онлайн-формате. - отметил первый вице-президент Союза «Тульская торгово-промышленная палата» Виктор Лифанов. - И сегодня, после месяца ее работы, можно с уверенностью сказать, что опыт оказался удачным. Все резиденты, которые поддержали начинание Тульской ТПП, отзываются положительно о ходе выставки в формате виртуального знакомства с товарами и услугами. Такая подача информации позволила расширить возможности бизнеса по ключевым моментам: в разы увеличить аудиторию, создать эффективное взаимодействие потребителей и компаний, позволила по-новому взглянуть на презентации товаров и услуг, которые до этого момента не имели четкой ориентации на интернет-ротацию и т. д. Все вместе позволяет говорить про удачный старт большого проекта в новом формате: представлять для широкой аудитории продукцию тульских товаропроизводителей, совместно прорабатывать актуальные вопросы развития отраслей. В рамках онлайн-выставки также проходил конкурс «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ». Победителями стали 22 предприятия Тульской области. Награждение решили оставить традиционным, с теплым рукопожатием, добрыми пожеланиями дальнейших успехов и личным вручением наград лауреатам руководством Тульской торгово-промышленной палаты.

За качество отвечают

- Мы являемся постоянными участниками и победителями регионального конкурса «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ», – рассказывает Глеб Семерня, представитель «Белевская пастильная мануфактура». - Это очень почетно и значимо для нашей компании, так как производство белевской пастилы находится г. Белев Тульской области. Следующий этап - федеральный «100 лучших товаров России». «Белевская пастильная мануфактура» также участвует в российском конкурсе на постоянной основе и имеет награды. В этом году на суд жюри будет представлен ассортимент новинок пастилы без добавления сахара и новинки белевские яблочные пастилки: классика и «ягодное ассорти». К слову сказать, у нас в классической пастиле сахара минимальное количество, всего 100 грамм на 3 кг яблок.

В числе лауреатов премии «Белевская пастильная мануфактура». Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня потребитель стал больше обращать внимание на «здоровую» продукцию, без консервантов, вредных стимуляторов вкуса и т. д. Наша белевская пастила соответствует всем стандартам качества, и, наверное, поэтому она так популярна у покупателей.

Мы стараемся со всей ответственностью подходить к процессу производства продукции. Наша пастила исключительно натуральная. В составе только яблоки кисло-сладких сортов («антоновка», «синап», «богатырь»). Фрукты закупаем везде: у частников по деревням, в различных хозяйствах по регионам, также сотрудничаем с крупными поставщиками. Но условия для всех одинаковые: яблоки должны быть натуральными, экологически чистыми и отличного качества.

На 1 кг пастилы требуется порядка 3 кг яблок. В месяц мы производим более 200 тонн продукции, это без учета зефира и мармелада. Наша марка «Белевская пастильная мануфактура» представлена не только по всем регионам России, но и за рубежом. Поэтому мы ответственно подходим к продвижению бренда. На коробках продукции с 2020 года появились новые заслуженные логотипы - «500-летие Тульского кремля» и «Сделано в Тульской области». Представляя нашу продукцию на различных выставках, мы стремимся показать, что компания не просто из России, а именно из Тульской области - исторического места, где зародилось производство легендарной белевской пастилы.

Компания занимает активную позицию по модернизации и благоустройству города Белева. Сегодня многое поменялось в городе: по программе моногородов Тульская область построила современный бассейн, ремонтируются дороги, благоустраиваются городские скверы и парки. Приятно осознавать, что «Белевская пастильная мануфактура» активно участвует в развитии любимого города. На нашем предприятии работает более 100 сотрудников, и всех мы поддерживаем. Руководство идет навстречу каждому: удобный график работы, материальная помощь, иногородним предоставляется общежитие и т. д. О комфортных условиях труда можно говорить много, но показательным важно назвать тот факт, что работники, которые по какой-то причине уходили, возвращаются. Потому что у нас работать комфортно по всем параметрам!

Приоритеты в работе

Диплом премии «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» в 2020 году получил Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

«В этом году исполнилось 20 лет с момента появления на российском банковском рынке АО «Россельхозбанк», - рассказал директор Тульского регионального филиала Сергей Ганжа. - Традиционно РСХБ является опорным Банком агропромышленного комплекса, но мы работаем с бизнесом любого масштаба и направленности.

Одной из приоритетных задач считаем поддержку малого бизнеса. Банком реализован ряд мер антикризисной поддержки бизнеса, внедряются новые финансовые программы с оптимальными условиями обслуживания. На своем стенде мы представили обновленные тарифные планы расчетно-кассового обслуживания для клиентов сегмента микро-, малого и среднего бизнеса. В зависимости от своих потребностей предприниматели могут выбрать подходящие именно для них условия обслуживания.

Представили мы и программы для частных лиц, прежде всего актуальные ипотечные продукты – «Сельская ипотека от 2,7 %*», которая разработана в рамках реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Данная программа дает возможность улучшить свои жилищные условия, приобрести или построить жилье на сельских территориях практически под «европейскую» ставку. А в рамках продукта «Ипотека с господдержкой - 2020» жилье в новостройках доступно по ставке от 5,9 %**.

Отмечу, что все перечисленные программы востребованы у тульских клиентов. Более 90 % расчетных счетов были оформлены в рамках новых тарифных планов, фактически каждый день принимаем заявки и выдаем «Сельскую ипотеку».

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо тем, кто выбрал наш банк! Клиенты - главный приоритет в нашей работе. Мы постоянно взаимодействуем, слышим и добрые слова, и критику – она зачастую позволяет нам находить точки роста. Всегда на повестке дня обеспечение высокого качества работы и внедрение современных финансовых сервисов. Всем предпринимателям желаю сил, энергии, эффективной и стабильной работы, и каждому из нас – благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

*Сельская ипотека под 2,7 %: Сумма кредита – от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. в зависимости от расположения объекта недвижимости. Возраст заемщика – 21-75 лет (на момент возврата кредита) Срок – до 25 лет включительно. Срок действия решения АО «Россельхозбанк» - 60 календарных дней. процентная ставка – от 2,7 % годовых (действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка составит 3 % годовых).

**Ипотека с господдержкой: Ставка 5,9 % годовых действует при условии выбора заемщиком условий со страхованием жизни и здоровья. На период отсутствия страхования жизни и здоровья процентная ставка повышается на 1 процентный пункт. Срок кредита - до 30 лет. Первоначальный взнос - от 20 % стоимость жилого помещения. Сумма кредита - от 100 тыс до 6 млн (для жилых помещений, расположенных на территории Тульской области) Кредит предоставляется в рамках Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным займам , выданным гражданам РФ в 2020 году, утвержденных правительством РФ от 23.04.2020 № 566. Кредитный договор заключается и выдача кредита осуществляется до 01.11.2020 г.

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