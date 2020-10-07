Сбербанк заключил первую сделку в Туле по предоставлению СберФрахт-сервиса

Сберлогистика – федеральная логистическая компания экосистемы Сбербанка.

Перевозка груза состоялась по маршруту «Москва-Архангельск».

СберФрахт–сервис предназначен для отправки коммерческих грузов. Услуга используется для пополнения складских запасов или товарных поставок дистрибьюторам. СберЛогистика обеспечивает оперативную подачу автотранспорта и гарантирует доставку грузов строго к определённой дате и времени. Перевозки возможны по любым направлениям внутри страны с предоставлением автомобильного транспорта грузоподъемностью до 20 тонн. Воспользоваться сервисом можно на условиях постоплаты.

Дмитрий Еремин, заместитель генерального директора по общим вопросам компании «ДФ Сервис»:

- Перед нами стояла задача перевозки более 20 тонн груза из Москвы в Архангельск. Отмечу не только высокое качество услуг и привлекательные тарифы, которые предлагает компания СберЛогистика, но и оперативность доставки – она заняла всего два дня. Для нас это было принципиально важно. Кроме того, подчеркну, что груз (бакалейные товары) доставлен в идеальном состоянии. В дальнейшем мы также планируем обращаться в СберЛогистику. На каждом этапе взаимодействия нас ожидают компетентные профессиональные консультации и безупречный сервис.

Компания СберЛогистика входит в экосистему Сбера, предоставляет частным и корпоративным клиентам полный спектр логистических услуг по всей территории России. СберЛогистика обладает собственной складской и транспортной инфраструктурой, курьерскими сетями и пунктами выдачи заказов, в том числе на базе отделений Сбера. На сегодняшний день компания предоставляет свои услуги в 78 областных центрах и 600 окружающих их населенных пунктов.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк С.В. Ющенко:

- В Тульской области расширяется перечень компаний, которые входят в экосистему Сбера. Мы рады предлагать нашим клиентам широкий перечень качественных услуг. Сбер идёт в новые индустрии, делает их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого человека, за успех каждого бизнеса – нашего клиента.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк С.В. Ющенко

Мария Зайцева, заместитель генерального директора СберЛогистики:

- Наша компания обладает собственной инфраструктурой и предоставляет полный спектр логистических услуг от первой до последней мили. В услуги FTL-перевозок входит поиск автотранспорта, диспетчеризация и полное сопровождение транспортировки. Мы перевозим грузы по всей территории России. При этом гарантируем высокое качество доставки и соблюдение сроков даже в высокий сезон.

ПАО Сбербанк.