Сбербанк представил дизайнерские банковские карты с изображением Тульского кремля

Тульское отделение ПАО Сбербанк и комитет Тульской области по развитию туризма разработали особый дизайн банковских карт, посвященный 500-летию Тульского кремля.

Тульское отделение ПАО Сбербанк и комитет Тульской области по развитию туризма разработали особый дизайн банковских карт, посвященный 500-летию Тульского кремля.

Такие карты уже сейчас могут оформить сотрудники бюджетных организаций города Тулы в рамках зарплатного проекта. В дальнейшем у всех жителей и гостей города также появится возможность заказать личную карту с памятным дизайном в отделениях и на сайте банка.

Презентация дизайна банковских карт прошла 26 сентября в рамках открытия выставки «Повесть лихвинских лет», собравшихся поздравил Депутат Государственной Думы Сергей Кривоносов.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

- Сбербанк уже реализует ряд совместных проектов с комитетом по туризму на территории Тульской области - «Островки для туриста» в городах Большой Засечной черты, развитие туристического портала VisitTula и ряд других. Уверен, это поможет жителям и гостям региона узнать интересную информацию об истории Тульской области.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко

Проект «Островки для туриста» стартовал в 2019 году. Первый «Островок» появился в отделении Сбербанка на Крестовоздвиженской площади. В рамках празднования 500-летия Тульского кремля такие «Островки» появятся в отделениях Сбербанка в городах Большой Засечной черты региона.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина:

- Благодаря нашим партнерам мы начинаем открывать уголки туриста по всей области. Теперь любой человек может в «Островке для туриста» получить брошюры и буклеты о путешествии по региону, познакомиться с площадками и направлениями, сориентироваться в туристических маршрутах по области. Надеемся, что эти «Островки» станут дополнительным стимулом для гостей региона, чтобы отправиться в небольшое путешествие по всей Тульской области, ближе узнать ее богатую историю.

Презентация дизайна банковских карт с изображением Тульского кремля прошла 26 сентября в рамках открытия выставки «Повесть лихвинских лет», посвященной самому маленькому городу России - Чекалину (Лихвину). На открытии выставки собравшихся поздравил Депутат Государственной Думы Сергей Кривоносов, который передал Благодарственное письмо на имя Управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк С. В. Ющенко за реализацию туристически-значимых проектов и личный вклад в развитие туризма.

Также в отделении Сбербанка в Туле, на Крестовоздвиженской площади, 1, все желающие могут сделать памятные фотографии на фотозоне, посвященной 500-летию кремля, которая организована комитетом Тульской области по развитию туризма.