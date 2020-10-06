Возобновление гастролей в Тульском цирке срывает частный прокатчик

В Туле стартовали репетиции новой программы Росгосцирка «Русалочка». Премьеру зрители должны были увидеть уже этой зимой.

Постановщики новой программы - лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска», основатели московского театра «Трикстер» Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов.

- Задумка спектакля, над которым мы работаем, была моей экзаменационной темой. Я с этой идеей поступал в театральный институт. В спектакле целый каскад аттракционов. Идея прекрасно ложится на цирковой жанр, где мы можем использовать все стихии, - рассказал Вячеслав Игнатов.

Это будет уникальное цирковое представление с использованием современного фонтанного, светового и звукового оборудования. Ключевым элементом постановки станет интерактивный водяной подиум. Высота основного каскада воды в конструкции – 22 метра.

Из-за сложившейся ситуации больше всех страдает тульский зритель, который уже более полугода лишен возможности посещать цирковые представления.

Тем временем в Тульском цирке находится частный коллектив программы «Принц цирка» (0+). Несмотря на то, что с 1 сентября 2020 года указом губернатора Тульской области в регионе сняты ограничения на проведение культурных и зрелищных мероприятий, с датами первых представлений в Тульском цирке все неоднозначно. Прокатчик отказывается возобновлять гастроли.

- С февраля в Тульском цирке находится частный коллектив, который из-за пандемии коронавируса не доработал 6 представлений, – прокомментировала заместитель генерального директора Росгосцирка Елизавета Гамбург. – В сентябре мы, понимая, что возобновление гастролей требует подготовки, рекомендовали коллегам запустить рекламную кампанию и стартовать в любой день октября 2020 года. Но получили неаргументированный отказ. Коллектив программы уже седьмой месяц не работает, находится в нашем цирке, артисты, не являющиеся сотрудниками Росгосцирка, безвозмездно проживают в нашей гостинице. Все это время животные, участвующие в программе, находятся в Тульском цирке и получают квалифицированное ветеринарное обслуживание. И все эти расходы несет на себе компания Росгосцирк. Прокатчик отказался кормить морских львов, участвующих в программе, а это еще дополнительно порядка 4 миллионов рублей за все время. Иными словами расходы, связанные с содержанием программы, уже давно стали весьма ощутимыми для компании. Ситуация абсурдная: государство потратило более 86 млн. рублей на создание цирковой программы, а прокатчик позиционирует ее как свою собственную. Артист Гончаров, который не числится у нас в документах иначе как «артист-дрессировщик диких зверей», по неизвестным нам причинам выдает этот коллектив за свой собственный и позиционирует себя как прокатчик, несмотря на то, что по документам у нас договорные отношения с совершенно другим юридическим лицом. Мы предложили прокатчику компенсировать их, но он отказался. В результате мы расторгаем эти договорные отношения в одностороннем порядке, и требуем коллектив частного продюсера покинуть Тульский цирк.

А страдает зритель

Тем временем больше всех страдает тульский зритель, который уже более полугода лишен возможности посещать цирковые представления. При этом цирк готов принять посетителей уже сегодня, так как все требования Роспотребнадзора соблюдены. Прокатчик же отказывается работать, пытаясь выгадать для себя наиболее комфортные условия и возложив все ключевые финансовые риски на госкомпанию, которая за период пандемии уже понесла огромные убытки. Один день простоя Росгосцирку обходится в более чем 10 млн рублей.

Гастроли в Тульском цирке могут быть возобновлены только после того, как цирк покинет частный прокатчик

- Узнав о том, что в Тульском цирке начались репетиции новой постановки «Русалочка», артист-дрессировщик «Принца цирка» Владислав Гончаров обвинил нас в рейдерском захвате программы. При этом позиционирует себя руководителем коллектива и ведет диалог с Росгосцирком от имени прокатчика, хотя не имеет на это законных оснований. Более того, находясь на нашей территории, препятствует доступу сотрудников компании к госимуществу: костюмам, реквизиту и дорогостоящему оборудованию, в том числе и фонтанной установке. Это более чем абсурдная ситуация, так как обслуживанием фонтанов, созданных за госсчет, занимаются частные лица, не имеющие никакого отношения к собственнику конструкции, и не обладающие необходимой квалификацией. Мы этого никак не можем позволить, - пояснил генеральный директор компании Владимир Шемякин.

При этом программа «Принц цирка» продолжит работать, но уже с артистами Росгосцирка и без фонтанной конструкции, поскольку она не используется должным образом. По мнению руководства компании, это слишком дорогой реквизит, чтобы быть просто красивым фоном для номеров представления. Фонтаны будут перенаправлены в спектакль «Русалочка», в котором станут неотъемлемой частью постановки.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Афонский, депутат Государственной Думы:

- Вне всякого сомнения, нужно разобраться в этой ситуации, чтобы не пострадали любители цирка, жители Тульской области. На мой взгляд, здесь должны включиться надзорные органы, которые не позволят злоупотреблять правом и желанием отдельных цирковых деятелей лишать наших граждан возможности увидеть прекрасное представление на арене нашего любимого цирка. Конкретно сегодня, во время депутатского приема, я буду связываться с руководством Росгосцирка в Туле, и подготовлю соответствующий депутатский запрос на основании этой информации.

Олег Абрамов, директор Тульского государственного цирка:

- В период пандемии у нас «застрял» частный прокатчик, не доработав несколько представлений. Мы предложили ему сделать это в октябре текущего года и покинуть цирк в связи с окончанием договора. Но получили отказ без какого-либо официального обоснования. Хотя Тульский цирк функционально полностью готов к работе, эпидемиологические ограничения в регионе сняты еще в сентябре… Ситуация складывается вопиющая: прокатчик не только отказывается давать представления, но и не хочет уезжать из Тульского цирка! При этом он использует наших ветеринарных врачей, оборудование, нашу гостиницу – и не платит за это ни копейки. Поэтому решать данную проблему мы намерены в рамках соответствующего законодательства РФ.

Владимир Рассохин, директор ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский госцирк»:

- Фонтанная установка создана целиком и полностью за государственные средства. Это сложное техническое оборудование. На его создание потребовалось без малого 60 млн рублей, включая разработку проектной документации, изготовление самой конструкции, монтаж, наладку, а также сопутствующую оснастку. Деньги на это выделяло министерство культуры РФ. Сейчас фонтаны оказались в руках частного прокатчика. Нам еще предстоит разобраться, как это произошло. Позиция нашей компании: фонтаны должны работать в программах непосредственно Росгосцирка. И с артистами госкомпании.