Ольга Слюсарева: Великая Отечественная война сплотила наш многонациональный народ

Тулу посетила делегация из Республики Саха (Якутия) Фото: материалы пресс-служб

Цель визита – почтить память воинов-якутов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области, и обсудить с руководством Тулы возможность установки памятного знака героям войны.

Гостей встречали Глава города Тулы Ольга Слюсарева и министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин. У памятника героическим защитникам Тулы состоялся митинг, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: материалы пресс-служб

Приветствуя членов общественной организации, мэр отметила, что нынешняя встреча проходит в памятный для нашей страны год – 75-летия Победы, Год памяти и славы.

– Великая Отечественная война сплотила наш многонациональный народ. В едином порыве наши предки встали на защиту Родины. В летописи войны немало героических страниц. Одна из них – оборона Тулы. Туляки отчаянно держали оборону более полутора месяцев, не подпуская врага к Москве. В память об этих событиях Тула носит почетное звание города-героя. На полях сражений погибли, в том числе, более ста воинов-якутов, – сказала Ольга Слюсарева. – Сегодня мы отдаем дань памяти всем павшим героям. Наш долг и святая обязанность – помнить о подвиге солдат Красной Армии и тружеников тыла, передавать эту память будущим поколениям.

Фото: материалы пресс-служб

К собравшимся также обратился министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин:

- Память о событиях Великой Отечественной войны увековечена в каждом уголке Тульской области и поблагодарил представителей «Якутского землячества» за стремление сохранить память о земляках на тульской земле.

В ответом слове первый заместитель председателя региональной общественной организации «Якутское землячество» Василий Власов выразил признательность за внимательное отношение туляков к патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто» и отметил важность проведения совместных поисковых мероприятий по установлению имен неизвестных солдат, погибших в 1941-45 гг.

Комиссар поискового отряда «Штурм» Валерий Новиков передал гостям горсть земли с братского захоронения в Туле. Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили венки и цветы Вечному огню.

Сохранить память о героях

Вечером в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля члены региональной общественной организации «Якутское землячество» встретились с представителями правительства Тульской области, Тульской городской Думы и администрации Тулы.

Фото: материалы пресс-служб

В мероприятии приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин, первый заместитель председателя региональной общественной организации «Якутское землячество» Василий Власов, председатель Тульского городского отделения Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Игорь Федосеев, представители администрации города Тулы.

От имени правительства Тульской области делегацию из Якутии приветствовал Алексей Давлетшин. Он рассказал гостям о героизме туляков, проявлявших отвагу и доблесть во многих крупных исторических военных событиях, о праздновании 500-летия Тульского кремля.

Фото: материалы пресс-служб

С приветственным словом к участникам встречи обратилась Ольга Слюсарева. Мэр Тулы отметила, что вопрос увековечивания памяти воинов-якутов, погибших на территории Тульской области во время Великой Отечественной войны, особенно актуален в Год памяти и славы.

– Наш город никогда не сдавался врагу. Представители каждой семьи, каждой национальности и народности встали плечом к плечу против врага, вторгшегося в Россию. Сегодня мы свято чтим память обо всех героях. О тех, кто не вернулся с войны, кто ушел из жизни в мирное время. Как и в Якутии, у нас есть своя Книга Памяти, в которую внесены имена солдат и тружеников тыла, защищавших Родину. Конечно, многие бойцы пропали без вести, имена их пока неизвестны. Но поисковые отряды проводят масштабную работу по установлению личности неизвестных героев. Наша задача сегодня – не забыть ни одного бойца, внесшего свой вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне, установить его имя, увековечить о нем память, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

Гостей Тулы приветствовали председатель Совета ветеранов города Тулы Игорь Федосеев и руководитель филиала музея «Тульский кремль» Елена Зыкова. Участники встречи обменялись памятными подарками.

Фото: материалы пресс-служб

В ответном слове Василий Власов поблагодарил Главу города Ольгу Слюсареву за радушный прием и внимательное отношение к вопросу об увековечении памяти героев войны. В ходе общения участники мероприятия рассмотрели возможность установки в Туле на Спасском кладбище памятного знака погибшим уроженцам Якутии.

Наша справка:

В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области погибли более 100 воинов-якутов. В Книгу Памяти Республики Саха (Якутия) включены имена 49 бойцов. По итогам поисковой работы отряда «Штурм Тулы» под руководством Евгения Барышникова установлены личности еще 34 воинов. В поисковой работе принимают участие и родственники погибших из Сунтарского и Чурапкинского районов республики.