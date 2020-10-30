Александр Лапин: Суперхан. Новая история

Александр Лапин (на фото) представил в столице свою новую книгу — «Суперхан»

Читатели узнают, как дальше сложилась судьба мальчишек из затерявшегося в казахских степях села, поклявшихся в вечной дружбе на берегу реки Ульбы.

Истории с продолжением всегда пользовались любовью читающей публики: встретиться с хорошо знакомыми персонажами — все равно, что увидеться со старым добрым другом, с которым столько всего пережито. Да и автор не хочет расставаться со своими героями, пока ему еще есть что о них рассказать. Так, за «Русским крестом» последовали еще два романа — «Святые грешники» и «Крымский мост».

В новой книге Лапина герои, к поколению которых принадлежит и сам автор, многое пережив, найдя свое место в новой жизни и новых государствах, возникших на обломках великой страны, оглядываясь на путь, пройденный ими за последние три десятка лет, понимают: настала пора разобраться в том, куда мы все в итоге пришли. Какие плоды принесли столь чаемые перемены, оправдались ли надежды, которые мы на них возлагали? Эти ключевые вопросы поднимает автор в «Суперхане».

Как и раньше, для Лапина-писателя важны оба уровня человеческой жизни — общественный и частный. Его герои размышляют и над тем, как сложились судьбы, казалось, неразрывных частей их некогда единой родины — России и Казахстана, и о том, что произошло с ними самими. Поседевшие мальчишки подошли к тому рубежу, на котором перед каждым человеком встают вопросы из разряда вечных: как ты жил, ради чего, сумел ли воплотить свои мечты и что оставишь после себя людям. Отвечать на них порой очень трудно.

Фирменное умение автора соединять в рамках одного повествования самые разные жанры находит свое отражение и в «Суперхане» — это прочный сплав политического триллера, закрученного вокруг интриг в высших эшелонах власти, с острой социальной драмой, романтической любовной историей и даже с философским эссе.

Главный герой — одаренный литератор и успешный издатель, мужчина, знающий, что такое подлинная любовь, отец, сознающий свою ответственность перед собственными детьми, Александр Дубравин — своего рода alter ego автора. Он уверен в том, что самосовершенствованием человек должен заниматься до самого последнего своего мгновения на этой земле.

Следуя заветам настоящей мужской дружбы, соединяющей людей на всю жизнь, а порой и за пределами их земного существования, Александр Дубравин с риском для себя разыскивает политическое завещание своего погибшего в автомобильной аварии друга Амантая Турекулова. Тот, добравшись практически до вершин политического Олимпа, внезапно осознал, куда на самом деле завела эта гонка за лидером... Оставленный Амантаем документ — нечто большее, чем просто разоблачение тайн политического закулисья...

«Суперхан» — первая часть новой трилогии «Книга живых», которая по мысли автора должна подвести черту под историей, начатой романом-эпопеей «Русский крест».

16+