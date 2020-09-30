О тульском качестве должен знать весь мир

Выставка «Тульское качество» подвела итоги и обозначила победителей. На фото: генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков.

Выставка «Тульское качество» подвела итоги и обозначила победителей. В числе лауреатов премии 22 тульских предприятия. Новый способ проведения события значительно расширил возможности организаторов, привлек наиболее интересных экспертов и дал возможность услышать их мнения гораздо большему количеству заинтересованных лиц. Все участники отметили актуальность и своевременность нового формата мероприятия.

Юрий Михайлович Агафонов, президент Тульской торгово-промышленной палаты:

Юрий Михайлович Агафонов, президент Тульской торгово-промышленной палаты

- Идею организовать выставку в онлайне нам подала сложившаяся ситуация, в которой мы все оказались весной и летом текущего года. Бизнес вынужден был уйти на «удаленку», но продолжать работу все равно необходимо. У онлайна есть явное и неоспоримое преимущество - это возможность в разы расширить аудиторию. В кратчайшие сроки мы успешно апробировали проведение онлайн-совещаний с членами нашей палаты. Выставка «Тульское качество - 2020» стала первой экспериментальной площадкой, с которой мы вышли к широкой публике, и, думаю, у нас все получилось. Теперь в наших планах создание виртуальной выставки «Тула промышленная», которая будет интегрирована с международными платформами. Награждение победителей в этом году прошло адресно. Вручить заслуженные награды решили традиционно. Ведь само понятие «победители» подразумевает личное чествование героев, вручение дипломов и теплое рукопожатие. Для предприятий-участников такой формат тоже оказался очень приятным. Все проявили активность и высказали свое отношение к конкурсу 2020 года.

– Участие и победа в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России» для нашей компании не менее значимо, чем победы в федеральных конкурсах. – поделился своим впечатлением генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков. – Для Тульского хлебокомбината это прежде всего признание и оценка качества нашей продукции. Это очень важно для нашего большого коллектива. На предприятии работают поколениями, целыми династиями, и такая публичная награда лишний раз подтверждает высокопрофессиональный труд наших сотрудников. Мы всегда стараемся предать широкой огласке все наши достижения и победы, таким образом происходит стимулирование всего коллектива на новые разработки, новые рецепты, повышение эффективности труда. Потому как наше предприятие старается быть в авангарде всего: технологии и организации производства, организации системы продаж и т. д.

- Наша компания участвует в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги» уже 4-й раз. – рассказала директор ООО «Шег-Полимер» Елена Шарапова. В этом году мы опять победили в 2-х номинациях - «Услуги производственно-технического назначения» и «Продукция производственно-технического назначения». Конкурс, несомненно, повышает узнаваемость нашей компании и продвигает торговую марку на региональном и российском рынках. ООО «Шег-Полимер» – молодое предприятие, нам всего шесть лет. Но за такой небольшой срок нам удалось зарекомендовать себя как надежная производственная и профессиональная площадка. Региональный этап также помогает нам продвигаться и на федеральном уровне. Мы участвуем в российском конкурсе «100 лучших товаров России» и несколько раз становились лауреатами.

В числе лауреатов премии 22 тульских предприятия. На фото: директор ООО «Шег-Полимер» Елена Шарапова.

Для своих клиентов ООО «Шег-Полимер» разрабатывает инновационную продукцию из полимерных материалов. Компания постоянно совершенствует рецептуры и технологии, расширяет ассортимент, учитывая потребности клиентов. Также мы оказываем услуги по ремонту оборудования на промышленных площадках. Сегодня мы работаем не только с тульскими предприятиями (АО «Тульский молочный комбинат», ПО «Туламашзавод», АО «Тулаточмаш», ТД «Богучарово-Маркет» и др.), но и российскими компаниями в Челябинской, Свердловской областях. Также есть заказы в Белоруссии. Федеральный этап конкурса помогает налаживать долгосрочные связи с крупнейшими промышленными холдингами страны и зарубежья. В этом году планируем тоже заявляться и ждем только победы.

На фото: Ирина Полякова, руководитель ИП Полякова.

– Наше предприятие уже не первый год побеждает в региональном конкурсе. – говорит Ирина Анатольевна Полякова, руководитель ИП Полякова. – Следующим на очереди будет российский федеральный этап «100 лучших товаров России». Ждем только победы, ведь мы делаем продукт питания, который должен соответствовать всем требованиям и ГОСТу. Предприятие постоянно развивается, потому что нас выбирает потребитель, он доверяет нам и любит наши пряники, значит мы работаем хорошо и эту планку будем держать. Мы отвечаем за качество каждой единицы испеченного товара. И признание нашей работы на общероссийском уровне станет подтверждением тому, что выбранная программа развития правильная. Нужно постоянно двигаться вперед, к новым победам и достижениям, а все они получаются только через работу, через признание нашего труда, который мы делаем на совесть.