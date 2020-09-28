Дебют Фестиваля здоровья "Гиппократ" в г.Тула!

Фестиваль «Гиппократ» прошел в Туле 27 сентября Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Организаторы фестиваля – Тульский театрально-концертный центр, региональное министерство здравоохранения и областная клиническая больница. Основная задача мероприятия – привлечь внимание жителей региона к вопросам профилактики заболеваний и необходимости раннего обращения за медицинской помощью, что соответствует ключевым целям национального проекта «Здравоохранение».

Фестиваль «Гиппократ» прошел в Туле 27 сентября Фото: материалы пресс-служб

В рамках лекций выступили известные российские эксперты в сфере здравоохранения. Большое внимание уделили планированию беременности, онкопаталогии, ожирению и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Стоит отметить, что туляки проявили большой интерес к мероприятию и на лекциях и спортивных площадках был полный аншлаг. Темы поднимались действительно фундаментальные и важные для каждого человека.

Фестиваль «Гиппократ» прошел в Туле 27 сентября Фото: материалы пресс-служб

Онконастроженность для каждого

Нина Горбань, к.м.н., начальник Центра патоморфологии и молекулярно-генетической диагностики рассказала тулякам как влияет наследственность на развитие опухолевых заболеваний. И что немаловажно, как справиться с психологическим аспектом течения заболеваний, как самому пациенту, так и его близким. Александр Попов, к.м.н., заведующий отделением онкоурологии провел лекцию о важности ранней диагностики. На сегодняшний день практически 99% раковых заболеваний полностью излечимы, если пациент обратиться за помощью на начальной стадии. И что особенно значимо, после прохождения лечения человек не просто здоров, у него повышается качество жизни. Елена Батухтина, к.м.н., заведующая отделением онкохирургии подняла наверное самую злободневную тему в сегодняшней действительности «Родинки и рак кожи. Мастопатия и рак молочной железы». Посещение соляриев, большая любовь к загару - за последние десятилетия наблюдается плачевная тенденция смертности от рака кожи и рака груди. Быть внимательным к своему здоровью, телу, избегать прямых солнечных лучей, а тем более соляриев, пользоваться защитными средствами, проводить постоянный самоконтроль - вот только малая часть вопросов, которая была освещена на дискуссии.

Здоровое поколение

«Как родить здорового ребенка в современном мире» наверное одна из самых главных тем человечества. Раиса Стрюк, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова рассказала о важных аспектах в планировании беременности, о подготовке семейных пар к рождению ребенка и т.д.. Стоит отметить, что именно на этой лекции все места были заняты, - Основой для подобных семинаров, послужила большая профессиональная работа, которая кстати началась в Туле в 2014 году. Наш университет на базе тульского перинатального центра организовал регистр беременных. Это дало основу как для практического здравоохранения, так и для научного. Мы получили данные, которые позволили рассказать населению, что нужно делать, чтобы у нас было здоровое будущее поколение. Сегодня эти знания мы включаем в лекции, которые проводим по всей России, в научные статьи, в доклады на европейском и всемирном конгрессе медицинского сообщества. Эти данные играют большую роль в развитии первичной и вторичной профилактики здорового поколения. Наш университет активно занимается этой проблемой.

Фестиваль «Гиппократ» прошел в Туле 27 сентября Фото: материалы пресс-служб

Стиль в питании

Фатима Дзгоева, к.м.н., врач высшей квалификационной категории, диетолог, эндокринолог отдела терапевтической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ провела лекцию на тему «Хорошего человека должно быть много, не так ли?».

- Такого рода взаимодействия с пациентами нами проводится регулярно. Наш центр является центром мирового уровня и мы одни из первых в терапии пропагандируем "Школу самоконтроля". И такая школа одна из первых в мире появилась именно у нас. Существуют "Дни борьбы с ожирением", когда собирается большая аудитория и проводятся семинары и конференции. Результат от таких встреч замечательный. Все потому, что пациенту в обыденной жизни очень сложно найти своего врача и человек на таких мероприятиях может задать интересующие вопросы, разобраться в своей проблеме на примере других. Сегодня на семинаре мы разбирали, в чем ключевые аспекты набора веса, как справиться с лишними кило. Ведь корни гораздо глубже, они связаны в принципе с историей питания: наших предков, питания в детстве, питания беременных, культурой питания как таковой. Общество должно понимать, что как и в одежде у человека должен быть свой здоровый стиль питания.

Береги мотор

Юрий Васюк, д.м.н., заслуженный врач РФ, профессор, проректор по региональному развитию Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова рассказал тулякам как сохранить сердце здоровым и на что особенно обратить внимание в лечении онкозаболеваний.

- Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний очень важна. А особенно при лечении раковых болезней. Как показывает статистика половина больных умирает, к сожалению, не от онкологии, а от химио и лучевой терапии. Важно понимание как со стороны врачей, так и пациентов, как избежать токсических реакций от такого лечения на жизненноважные органы:сердце, сосуды, почки и др. На сегодняшний день, наш университет уже провел 7 конференций с врачами первичного звена в Туле. Я 2 года курирую Тульскую область. Мы проводим консультативную и научную работу, занимаемся повышением квалификации врачей. Это очень большая и важная работа, которая на сегодня уже приносит свои плоду, уровень развития первичного звена здравоохранения в Тульской области в разы выше, чем по России.

Выйти за рамки стандартов

Здоровый образ жизни — это не только физкультура и правильное питание. Прежде всего это активный отдых с семьей, детьми и друзьями. А также медицинская профилактика. Ответы на важнейшие вопросы современной медицины, прорывные открытия, инновационные технологии, профессионалы с мировым именем, спортивные состязания на свежем воздухе — все это было на первом фестивале в сфере здравоохранения города "Гиппократ".

- Наша основная задача состояла в том, чтобы обозначить возможный формат общения между населением и ведущими специалистами в различных областях медицины - рассказывает Анна Савищева - главный врач ГУЗ "Тульская областная клиническая больница". Фестиваль «Гиппократ», с учетом ситуации с пандемией, организовался в максимально сжатые сроки. Сегодня у людей есть возможность получить информацию о профилактике, о своих проблемах со здоровьем не только на приеме у доктора или через интернет, но и на таких семинарах. И это гораздо продуктивнее. На обычном приеме у врача время ограничено, информационный ресурс к сожалению, не всегда дает правильную и достаточно грамотную информацию с профессиональной точки зрения и есть определенная дистанция между медиком и пациентом. На таких встречах границы стираются, доверие пациентов увеличивается в разы. Эти лекции наполнены гораздо большим количеством информации, которая выходит за рамки уже существующих стандартных рекомендаций.