Дмитрий Миляев проинспектировал строительство крытого футбольного манежа в п. Косая Гора Фото: материалы пресс-служб

Крытый футбольный манеж строят в п. Косая Гора на ул. Ген. Горшкова. Он будет с футбольным полем 40х60 метров. Заказчик - МУ «Управление капитального строительства города Тулы». Застройщик - ООО «Интекостройсервис», который был определен в результате аукциона.

В ходе рабочей поездки глава городской администрации осмотрел строительную площадку. На объект подрядчик зашел в начале августа. Дмитрию Миляеву рассказали, что на данный момент приступили к монтажу металлоконструкций. Выполнен фундамент, подготовлено щебеночное основание под футбольное поле.

Спортивный объект возводят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» Фото: материалы пресс-служб

Работы идут с опережением графика. К концу декабря подрядчик планирует завершить каркас здания и приступить к внутренней отделке.

Дмитрий Миляев поинтересовался, не возникает ли затруднений, способных повлиять на сроки строительства. Подрядчик заверил, что все вопросы оперативно решаются. Глава городской администрации подчеркнул важность своевременного реагирования на все возникающие трудности, и пообещал свое личное участие в их решении, если это потребуется. Объект должен быть возведен в срок. Его ждут жители.

Срок окончания строительства крытого футбольного манежа – июль 2021 года. Фото: материалы пресс-служб

Срок окончания строительства крытого футбольного манежа – июль 2021 года.

После ввода в эксплуатацию данный спортивный объект будет предназначен для проведения тренировочных занятий в рамках спортивной подготовки спортсменов МБУ СШ «Арсенал», также заниматься в нем смогут жители города.