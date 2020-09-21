В Тульской области мать, уронившая ребенка на скейт-площадке, попала под уголовное дело

Горе-мать из Ефремова, выполнявшая опасные трюки с находившимся в коляске ребенком, может понести наказание. Следственный комитет по результатам проверки в отношении 38-летней женщины возбудил уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

14 сентября она решила преподать подросткам урок экстремального вождения. Те в свою очередь сняли его на видео. На кадрах видно, как пьяная женщина с коляской в руках с упорством пытается взобраться вверх по мини-рампе. Однако справиться с управлением коляски ей не удается. Она оступается несколько раз и падает, выронив на землю младенца. Из-за этого на лбу ребенка остались ссадины.

Теперь в деле разбираются правоохранители. Полугодовалая малышка находится в больнице. Врачи отклонений в состоянии ее здоровья не нашли. Но наблюдение медиков еще необходимо - для исключения наличия скрытых патологий,

Сейчас решается вопрос о лишении родительских прав матери ребенка. Малютку могут отдать на воспитание в дом ребенка.

Отметим, что женщина и ранее попадала в поле зрения контролирующих органов. Ее лишили родительских прав еще на двоих детей. Причина - систематическое ненадлежащее исполнение в отношении них родительских обязанностей.