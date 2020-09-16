В Тульской области горе-мать из Ефремова чуть не убила своего ребенка и кидалась с кулаками на подростков

Ранее мы писали о вопиющем случае, который произошёл в Тульской области в городе Ефремов. Там нетрезвая женщина, находясь на территории скейт-площадки устроила опасные и шокирующие аттракционы своему маленькому ребёнку. Так, не вытаскивая малыша из коляски, женщина начала взбираться и спускаться по мини-рампе. И все бы ничего, но горе-мать постоянно подала, роняла коляску, а вместе с ним и своего ребенка.

В Тульской области горе-мать из Ефремова чуть не убила своего ребенка и кидалась с кулаками на подростков

О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы — сами подростки, отдыхающие на площадке. Житель ефремова Вадим Прокудин успел снять ан видео и выложить на YouTube-канале все ключевые моменты шокирующей прогулки.

В Тульской области горе-мать из Ефремова чуть не убила своего ребенка и кидалась с кулаками на подростков

При этом, женщина постоянно огрызалась на других несовершеннолетних, кричала, использовала ненормативную лексику. В очередной раз, упавши вместе с коляской с мини-рампы, кричащего малыша взял на руки мужчина и отнёс подальше. Однако, даже после этого горе-мама не побежала за своим ребенком, а подняла выпавшую из коляски бутылку пива и спокойно пошла дальше.

В Тульской области горе-мать из Ефремова чуть не убила своего ребенка и кидалась с кулаками на подростков

В скором времени женщина ушла с площадки. Однако, довольно таки скоро вернулась снова. Она кидалась на людей с кулаками, держа малыша подмышкой. Ребенок был на грани падения и очень серьёзных травм, постоянно кричал. На женщину пришлось вызвать сотрудников полиции, которые, как утверждает автор видео, не приехали с первого раза. При этом, в дежурную часть звонили сами подростки, которые в последствие получили от женщины несколько ударов кулаками по телу и лицу.

В Тульской области горе-мать из Ефремова чуть не убила своего ребенка и кидалась с кулаками на подростков

В Тульской области горе-мать из Ефремова чуть не убила своего ребенка и кидалась с кулаками на подростков

Когда накал страстей достиг точки кипения, а женщина снова начала кидаться на людей с висящем в одной руке ребенком, то малыша снова забрал от буйной матери все тот же мужчина, который и в первый раз помог малышу на скейт-площадке.

В Тульской области горе-мать из Ефремова чуть не убила своего ребенка и кидалась с кулаками на подростков

До приезда полиции женщину удерживали, чтобы та не нанесла ни себе, ни ребёнку ни другим людям телесных травм. Отметим, что малыш получил ни одну, и ни две травмы.

В Тульской области горе-мать из Ефремова чуть не убила своего ребенка и кидалась с кулаками на подростков

Напомним, что этим происшествием заинтересовалась региональная Прокуратура. Параллельно свою проверку проводит и Следственный комитет по Тульской области. По полученным результатам будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям женщины по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".