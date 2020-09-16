В Тульской области на уронившую ребенка на скейт-площадке женщину составили протоколы

Шокирующая история из Ефремова получила продолжение. Напомним, на скейт-площадке в парке имени Бунина женщина несколько раз уронила ребенка пока на скорости возила его в коляске по мини-рампе.

Исход этой ситуации мог быть более печальным, если бы очевидцы не вмешались в ситуацию. Ребенка у горе-матери забрали, на место происшествия были вызваны полицейские.

Региональные прокуратура и Следственный комитет организовали проверки. Детали происшествия в скейт-парке выясняют также полицейские.

- На 38-летнюю местную жительницу полицией составлены административные протоколы по статьям 5.35 и 20.21 КоАП РФ. Проводится дальнейшая работа по установлению обстоятельств случившегося, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Речь о статьях "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".