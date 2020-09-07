Футболист тульского «Арсенала» Даниил Лесовой подписал контракт с московским «Динамо»

Даниил Лесовой подписал контракт с московским «Динамо» Фото: материалы пресс-служб

Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой может перейти в «Динамо». По словам бывшего спортивного директора столичного клуба Романа Орешкина, личный контракт уже подписан. О решении объявят в ближайшее время.

Информация о возможном переходе в "Динамо" игрока появлялась и ранее. Тогда даже была обозначена сумма, которую должен был выплатить столичный клуб в качестве отступных - 1,8 млн евро.

Напомним, "Арсенал" выкупил трансфер футболиста в июле. В составе красно-желтых он провел 54 матча. На данный момент Лесовой принес первую и единственную победу оружейникам в этом сезоне РПЛ. "Арсенал" взял верх над «Динамо». Вингер Лесовой отметился дублем.