Даниил Лесовой может покинуть тульский "Арсенал"

Стало известно, что в тульском «Арсенале» в ближайшее время произойдут серьёзные перемены. Так, команда «канониров» лишится ещё одного футболиста, который перейдёт по контракту в московский клуб.

Клуб в скором времени может покинуть 22-летний полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой. После ухода футболист продолжит карьеру в московском «Динамо». Столичный клуб заплатит за него 1,8 миллиона евро как отступные в контракте Даниила.

Отметим, что за время игры за «Арсенал» Лесовому принадлежат два мяча и шесть проведённых матчей за команду «оружейников».