УК «Жилхоз»: достойно работать на благо туляков

Современная спортивная площадка во дворе дома №16 на Красноармейском проспекте. Фото: материалы пресс-служб

В последний рейтинг управляющих компаний региона, обнародованный ГЖИ Тульской области 14 июля этого года, вошли 183 организации. В «зеленом» секторе 47 компаний, среди которых УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы.

Двор дома №49/24 по ул. Октябрьская – чисто, комфортно и уютно! Фото: материалы пресс-служб

- Геннадий Александрович, в последнем рейтинге УК «красная» зона приросла, количество недобросовестных компаний увеличилось до 39 (вместо 26)! Пандемия в этом свою роль сыграла?

- В какой-то степени, конечно. При составлении последнего рейтинга особенности работы УК в период активной борьбы с коронавирусом тщательно учитывали.

Всего нас оценивали по 14 критериям, 5 из них были ключевыми, отражали, как функционировала УК в это непростое время. У нас появились новые обязательства по проведению профилактической дезинфекции мест общего пользования, контактных поверхностей и т. д. В этой работе нас контролировали инспекторы, которые выходили с проверками в жилой фонд, проверяли качество уборки. С каждым годом список требований к УК только растет, чтобы удержаться в «зеленом» секторе и соответствовать новым стандартам, приходится держать руку на пульсе каждую минуту.

Дом на ул. Октябрьская, №49/24 находится под управлением УК «Жилхоз» с 2016 года. Фото: материалы пресс-служб

- Не получилось ли так, что выполнение критериев по обработки домов от инфекции перевесило основную работу УК по содержанию жилья?

- Точно нет. Я же говорил, что критериев всего 14, борьбы с эпидемией коснулись 5. Да, повышенное внимание к ним было, но тем не менее рейтинг отражает прежде всего системную работу компании по обслуживанию жилого фонда. То есть, если какая-то УК вышла в лидеры по позициям, связанным с пандемией, но не выполняла качественно основные обязательства, она не могла оказаться в лидерах рейтинга в целом.

- Ваша компания стабильно входит в число образцовых, как это удается?

- Главное правило – каждый день достойно выполнять свои обязанности. По всем жилым объектам мы ведем индивидуальную планомерную работу, оперативно решаем все вопросы, волнующие жителей. Такой подход и дает результат.

Большая роль принадлежит опыту и ответственному подходу к работе. Костяк коллектива сложился еще в 90-е годы прошлого века. Мы дорожим репутацией, делаем все, чтобы потребители не имели оснований для нареканий. Справляться с конкуренцией помогает инновационный подход к работе, современная ремонтно-техническая база, мощный кадровый потенциал, стремление постоянно расти.

Дом №12 на ул. Братьев Жабровых обслуживает УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы. Фото: материалы пресс-служб

- Наступила осень, не за горами новый отопительный сезон…

- Процедура подготовки к нему начинается у нас сразу после окончания предыдущего «зимнего периода». Перечень работ широкий: ремонт сетей, наладка оборудования, испытание систем теплоснабжения, проверка приборов, получение паспорта готовности. На сегодня все наши дома готовы к пуску тепла.

- Что делать жильцам, если их УК недобросовестно выполняет свои обязательства?

- Граждане имеют право расторгнуть договор с действующей УК и выбрать новую достойную альтернативу. Для изменения порядка обслуживания многоквартирного дома отдать свой голос должна большая часть жителей (свыше 50%). Обязанность уведомления местной администрации о передаче дома в новое управление возлагается на УК, которую выбрали собственники. Оплачивать счета новых управленцев можно с того момента, как органы жилищного надзора внесут соответствующие поправки в их лицензию.

- Потенциал УК «Жилхоз» позволяет прирастать по количеству домов?

- Конечно! Возможности компании далеко не исчерпаны. Сейчас в зоне нашей ответственности 65 домов в разных районах Тулы. Но наша цель – быть полезным еще большему числу жителей города. Если вы хотите жить спокойно, чувствовать надежность и защиту со стороны своей управляющей организации, присоединяйтесь к сплоченной команде УК «Жилхоз»!