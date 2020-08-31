Тульский участковый, изнасиловавший коллегу, заключен под стражу

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28 августа в Следственный комитет Тульской области обратилась женщина с громким заявлением. 31-летняя капитан полиции, сотрудница ОП «Зареченский», обвинила своего коллегу, 27-летнего участкового, в изнасиловании. Такое заявление получило широкий резонанс и огласку в СМИ.

По словам женщины, все произошло утром, в нерабочее время, около 8 утра. Полицейский затащил ее в багажник своего автомобиля и вывез в лесополосу, находящуюся недалеко от д. Прудное. Там он и совершил свое преступление.

Ранее коллеги состояли в отношениях и некоторое время сожительствовали. Незадолго до произошедшего пара рассталась, и молодой человек, старший лейтенант полиции, не смог смириться с разрывом. Предположительно, мотивом такого поступка стала ревность.

По факту противоправного деяния, совершенного сотрудником полиции, в Управлении МВД России по Тульской области проведена процессуальная проверка. По ее результатам было принято решение об увольнении участкового со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, его действиям будет дана правовая оценка.

Также из официального сообщения УМВД России по Тульской области следует, что к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава.

В настоящее время стало известно, что экс-полицеский находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам).

Расследование уголовного дела продолжается.