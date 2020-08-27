В Туле после карантина снова открывается детский сад на Косой Горе Фото: Алексей ФОКИН

С завтрашнего дня, с 28 августа, на Косой Горе снова открывается детский сад на ул.Луговой, дом 10. Ранее он был закрыт из-за коронавирусной вспышки. Так, инфекция была подтверждена у двух детей.

В помещении детского сада проведена генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Воспитанники и персонал прошли необходимые обследования на «ковид».

Детский сад продолжит работы с соблюдением всех санитарных правил и рекомендаций Роспотребнадзора.