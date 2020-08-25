В Туле из-за коронавируса закрыли детский сад на Косой горе Фото: Алексей ФОКИН

В одном из детских садов в поселке Косая Гора выявили два случая заболевания коронавирусом. При этом, инфекция подтвердилась не у взрослых, а у детей.

Так, коронавирус подтвердился у двух воспитанников детского сада №4 на Косой Горе. Сейчас дошкольное учреждение закрыли на карантин. Все сотрудники детсада сдают анализы на коронавирус. Учреждение возобновит свою работу только после прихода отрицательных результатов на COVID-19.

Отметим, что заболевшие дети проходят лечение дома. На данный момент опасности их здоровью ничего не представляет.