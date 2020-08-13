Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 августа 2020: 33 заболевших и 4 умерших

Фото: Архив "КП"

В Тульской области выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом. Инфекция подтвердилась у жителей Тулы и других районов области.

Вместе с тем, 38 человек победили болезнь. Все выздоровевшие получили повторные отрицательные тесты на COVID-19.

Также за сутки зафиксировано 3 летальных исхода. У всех был диагностирован коронавирус.

Статистика

В Тульской области продолжается поэтапное снятие ограничений. Уже работают бильярдные, боулинги, букмекерские конторы и пункты приема ставок. С 1 сентября разрешено посещение спектаклей, цирковых представлений и концертов. Однако масочный режим в регионе продолжает действовать. Средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться в общественных местах и при поездке в общественном транспорте.