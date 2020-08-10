С Днем Рождения КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА!

Всего же медицинская организация работает на рынке Тулы уже 13 лет. За последний год Клинике ЭКСПЕРТ доверили свое здоровье более, чем 40 тысяч туляков и жителей области и соседних регионов, включая Московскую область.

Группа Компаний ЭКСПЕРТ, в состав которой входит Клиника Эксперт Тула, включает в себя 53 Диагностических центра по всей стране, из которых 11 – это многофункциональные клиники, Институт Эксперт, на базе Воронежского Университета, который обучает рентгенологов для всей страны, ТехноМед Эксперт – компанию, которая занимается техническим обеспечением и поддержкой оборудования.

8 августа КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА исполняется три года

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА оснащена современным высокоточным оборудованием известных компаний-партнеров Siemens, Phillips, с которыми заключены прямые договора. Диагностика – МРТ, рентген, УЗИ, функциональная и лабораторная диагностика, консультации узких специалистов и дневной стационар - только часть услуг, которые здесь оказывают пациентам.

Кто, как не врач – является тем, кто помогает больному и является экспертом для пациента? Эксперт обладает штатом высококвалифицированных специалистов, которые могут проконсультировать пациентов по различным заболеваниям. Сейчас здесь работает более 160 высокопрофессиональных специалистов, ведут прием врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук.

Марина Илиана Петровна - исполнительный директор "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА"

В клинике есть как взрослое, так и детское отделение, поэтому она открыта для посетителей любого возраста. Список направлений и количество специалистов клиники постоянно расширяется: педиатрия, неврология, кардиология, пульмонология, травматология, отоларингология, хирургия, ортопедия, дерматовенерология, эндокринологи, эндоскопия – всего уже более 26 медицинских направлений.

Для женщин здесь работает гинекологическое отделение, где ведут прием акушер-гинеколог, гинеколог-онколог, гинеколог-маммолог и гинеколог-репродуктолог.

Большая часть пациентов возвращается повторно, для многих клиника становится по-настоящему "семейной", "домашней". Ведь самый лучший показатель работы – это доверие, лояльность и постоянство пациентов.

Большая часть пациентов возвращается в клинику повторно

За свою заботу и качественную работу Клиника дважды была удостоена званиями "Лучшая многопрофильная клиника для всей семьи" и "Современные методы диагностики и лечения для взрослых и детей" по мнению Комсомольской Правды.

Клиника ЭКСПЕРТ Тула постоянно работает над таким важным показателем, как клиентоориентированность. И это не просто слова, а реальная кропотливая ежедневная работа. Здесь держат "руку на пульсе", прислушиваются к пожеланиям и ориентируются на запросы пациентов. Постоянно улучшаются внутренние процессы и стандарты обследований, с тем, чтобы отвечать запросам и оправдывать ожидания. Ведь нет ценности выше, чем доверие пациентов!

По многочисленным просьбам пациентов график работы МРТ был расширен, и теперь отделение работает с 6 до 24 без перерывов, выходных и праздников.

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА

Адрес: Тула, ул.Болдина, 74, тел 700-006