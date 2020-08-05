Сбербанк запускает проект «СберРядом» для малого бизнеса и частных клиентов

Проект «СберРядом» разработан для малого бизнеса, которому сегодня особенно необходима поддержка. Он направлен на рост доходов малого бизнеса, а покупателям даст дополнительные бонусы за покупку у небольших компаний.

Новый проект мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей с выгодой для обеих сторон. Теперь частные клиенты банка — участники программы «Спасибо от Сбербанка» — совершая покупки у малого бизнеса, также клиентов банка, получат повышенные бонусы. Специальный проект продлится с 3 августа по 31 октября 2020 года по всей стране, участие в нем для продавцов и покупателей — бесплатное.

Проект для малого бизнеса запущен совместно с Mastercard

Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- Проект «СберРядом» создан для поддержки малого бизнеса и объединяет наших розничных и корпоративных клиентов. Благодаря проекту, физлица получают повышенные бонусы СПАСИБО, бизнес – увеличение клиентопотока и выручки.

Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России:

- С начала пандемии Mastercard запустила целый ряд инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса в России. Мы считаем, что каждый из нас может внести вклад в помощь предпринимателям, которые сейчас переживают особенно сложный период. Наше партнёрское предложение со Сбербанком поможет держателям карт Mastercard с выгодой совершать покупки у дома, а малому бизнесу — восстанавливаться и продолжать работу. Объединяя усилия и сотрудничая, мы можем сделать многое.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

- Мы все совершаем покупки рядом с домом, выбирая привычные для себя магазины и сервисные точки. Теперь это станет не только удобно, но и выгодно — таким образом мы хотим поддержать малый бизнес, а нашим участникам — дать возможность совершать привычные действия с максимальной выгодой.

Если вы клиент-покупатель, то вы:

- будете получать повышенные бонусы СПАСИБО — до 10% от стоимости покупки — за товары и услуги, приобретенные у участников проекта по карте Mastercard Сбербанка.

Если вы компания-продавец или индивидуальный предприниматель, то вы сможете:

- увеличить клиентопоток;

- приобрести продукты и сервисы Сбербанка и его дочерних компаний на льготных условиях;

- указать ваш бизнес на карте проекта на сайте Сбербанка и получить внимание пользователей геосервиса 2ГИС, на сайте и в приложении которого участников можно будет найти по запросу «СберРядом».

К проекту могут присоединиться:

- физические лица — держатели карт Mastercard Сбербанка, участвующие в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Для этого в Личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Спасибо» необходимо выбрать раздел «Мой уровень» и подключить категорию «СберРядом». Размер бонусов будет зависеть от уровня привилегий клиента.

- индивидуальные предприниматели и юридические лица — относящиеся к сегменту малого бизнеса (согласно 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»), имеющие не более 10 активных торговых точек, чья выручка не превышает 400 млн рублей в год, с действующим расчетным счетом и договором торгового эквайринга в Сбербанке, а также MCC-кодом, включенным в список.

Корпоративные клиенты банка, соответствующие условиям проекта, получат по электронной почте или в СМС персональную ссылку для подключения. Узнать подходит ли ваш бизнес под условия проекта можно на сайте Сбербанка с помощью короткого опросника и там же оставить заявку на подключение. Предпринимателям, не являющимся клиентами Сбербанка, которые хотят присоединиться к проекту «СберРядом», необходимо открыть расчетный счет и заключить договор торгового эквайринга со Сбербанком.

Подробнее узнать о специальном проекте и посмотреть полный список торговых точек — участников программы можно на сайте банка. Также все участники проекта собраны на картах 2ГИС в разделе «СберРядом».

ПАО Сбербанк.