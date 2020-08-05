"Не могла оставить в беде": спасшую из бассейна друга семилетнуюю тулячку представят к двум наградам

Чудесная история спасения произошла в пригороде Уютное (городской округ Судак). Пятилетний малыш катался на самокате около бассейна, когда рухнул в воду. Не дала ему утонуть семилетняя Дарья Павлова из Тулы.

Даша прыгнула за ним и вытолкнула к бортику. Уже там мальчика перехватили взрослые и вытащили из бассейна за руки. Юная спасительница самостоятельно выбралась из воды.

- Мы с мальчиком познакомились на пляже. В одно и то же время приходили туда и в одно и то же место, - рассказала «КП-Тула» Ольга Павлова, мама девочки. - Даша мальчика пригласила к нам в гости домой, а не в гостиницу. Дети играли и катались на самокатах, а мы на балконе пили чай. [Когда все произошло], мы и отец тут же подоспели и вытащили.

Девочка считает: поступить иначе и не помочь другу, которые пока неуверенно держится на воде, просто не могла. Правда, сначала переживала, что родители будут ругать за мокрое платье. Ведь спасать ребенка она прыгнула прямо в нем. Но ругать ее, конечно, никто не стал. Наоборот ее ждут подарки.

Уверенно плавать Даша научилась в бассейне. Она занимается с 4 лет. Также увлекается танцами — девочка является частью команды шоу-балета. Со спортом дружат и ее братья. Оба - футболисты.

В этом году Даша отправится в 1 класс. А пока набирается сил перед учебным годом на море. В Крыму семья планирует отдыхать почти до конца августа.

Здесь Дашу застало известие о предстоящем поощрении. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить девочку к награде.

- Мы гордимся дочкой! Значит мы не зря вкладываем душу в своих троих детей, - говорит Ольга Павлова, мама Даши. - Сама Даша уже в курсе предстоящей награды. Сейчас бегает, играет, наслаждается морем.

Представят девочку и к региональной награде. Такое поручение дал глава региона. Алексей Дюмин был восхищен поступком юной тулячки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/794349" frameborder="0"></iframe> Семилетняя девочка спасла пятилетнего друга, упавшего в бассейн.Видео: Камеры видеонаблюдения! другой источник

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