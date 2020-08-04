2020-08-04T16:55:19+03:00
Общество

Семилетняя тулячка спасла упавшего в бассейн мальчика

Инцидент произошел в частном отеле в Крыму
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Семилетняя тулячка спасла упавшего в бассейн мальчика. Фото: стоп-кадр видеоСемилетняя тулячка спасла упавшего в бассейн мальчика. Фото: стоп-кадр видео
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История спасения произошла в Судаке. Мальчик ехал на самокате вдоль бассейна на территории отеля, как вдруг рухнул в воду. На помощь малышу ринулась 7-летняя девочка Даша.

Она сразу же прыгнула за ребенком в воду и вытолкнула его к бортику. Мальчика перехватили взрослые и вытащили из бассейна за руки. Храбрая тулячка сама выбралась из воды.

- Это видео и события сделали мой день. И про современную детвору с молодёжью - есть настоящие герои и просто хорошие дети, - отметил местный житель Александр Кирьяков.

Отдельные поздравления прозвучали в адрес отца девочки за ее отличное воспитание: такая дочь не бросит и всегда придёт на выручку.

Известно, что Даша занимается плаванием и танцами. В этом году юная героиня отправится в школу. Спасенным оказался мальчик Арсений из Когалыма. Ему 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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