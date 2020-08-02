В Туле на площади Ленина отметили 90-летие ВДВ
2 августа в Туле прошли торжества по случаю 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск России. Основные мероприятия прошли на площади Ленина.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Десантники прошли торжественным маршем. Затем состоялись показательные выступления. Воины-десантники дивизии показали навыки в рукопашном бое, подготовке вооружения и техники, захвате объекта.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
На площади также выступили воины-спортсмены и воспитанники спортивных школ Тулы. Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов.
День ВДВ на площади Ленина в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU