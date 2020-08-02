2020-08-02T14:59:42+03:00
Общество

В Туле на площади Ленина отметили 90-летие ВДВ

В этот день прошли показательные выступления
Поделиться:
В Туле на площади Ленина отметили 90-летие ВДВВ Туле на площади Ленина отметили 90-летие ВДВФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

2 августа в Туле прошли торжества по случаю 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск России. Основные мероприятия прошли на площади Ленина.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Десантники прошли торжественным маршем. Затем состоялись показательные выступления. Воины-десантники дивизии показали навыки в рукопашном бое, подготовке вооружения и техники, захвате объекта.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На площади также выступили воины-спортсмены и воспитанники спортивных школ Тулы. Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов.

День ВДВ на площади Ленина в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале
У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении
Новости 24