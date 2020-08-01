2020-08-01T15:24:00+03:00
Происшествия

Расследованием уголовного дела по факту ДТП в Суворове займется СК

Предполагаемый виновник аварии сейчас в больнице
Мария ВЛАСОВА
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Расследованием уголовного дела по факту ДТП в Суворове займется СКРасследованием уголовного дела по факту ДТП в Суворове займется СКФото: Алексей ФОКИН
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Расследованием уголовного дела по факту ДТП в Суворове займутся следователи СК России по Тульской области. Ранее оно находилось в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ДТП произошло вечером 29 июля на дороге «Голодское-Суворов-Одоев» вблизи населенного пункта Березово Суворовского района.

Водитель «Ниссан», нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксваген Поло». В результате столкновения водитель «Фольксваген Поло» - полицейский Игорь Кондрашкин - скончался на месте происшествия. Его супругу и двоих сыновей в тяжелом состоянии госпитализировали.

Подозреваемый в совершении преступления также находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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