Расследованием уголовного дела по факту ДТП в Суворове займется СК

Расследованием уголовного дела по факту ДТП в Суворове займутся следователи СК России по Тульской области. Ранее оно находилось в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ДТП произошло вечером 29 июля на дороге «Голодское-Суворов-Одоев» вблизи населенного пункта Березово Суворовского района.

Водитель «Ниссан», нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксваген Поло». В результате столкновения водитель «Фольксваген Поло» - полицейский Игорь Кондрашкин - скончался на месте происшествия. Его супругу и двоих сыновей в тяжелом состоянии госпитализировали.

Подозреваемый в совершении преступления также находится в больнице.