В Тульской области простились с погибшим в жутком ДТП полицейским

В Суворове состоялось прощание с участковым уполномоченным межмуниципального отдела МВД России "Суворовский" Игорем Кондрашкиным. Полицейский погиб 29 июля в ДТП. Ему было 33 года. Общий стаж службы в органах внутренних дел составлял более 6,5 лет. За период службы полицейский имел 7 поощрений.

В церемонии прощания принял участие начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, сотрудники полиции региона, правоохранительных органов и ветераны органов внутренних дел.

ДТП произошло на 3 км дороги «Голодское-Суворов-Одоев, автоподъезд к населенному пункту Березово».

59-летний водитель «Nissan X-trail» при обгоне на участке дороги с ограниченной видимостью выехал на встречную полосу. Уже там столкнулся с «Volkswagen Polo» под управлением 33-летнего Игоря Кондрашкина. В машине находилась его семья. Сам полицейский погиб на месте происшествия от полученных травм. Его жена и дети были госпитализированы в больницу.

У 7-летнего мальчика произошла остановка сердца. В результате реанимационных действий состояние ребенка медикам удалось стабилизировать. Ему и его 11-летнему брату потребовалась специализированная врачебная помощь. Детей доставили двумя рейсами санавиации в детскую областную больницу.

Кроме того, госпитализированы водитель автомобиля «Nissan» и его пассажир, 55-летняя женщина.