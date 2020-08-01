В Тульской области во 2-ой раз пройдет акция «Диктант Победы» Фото: материалы пресс-служб

По расчетам организаторов, федеральная акция в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» может охватить символичное для юбилейного года Победы число стран – 75. Поступили заявки более чем по 6 тысячам площадок в России и за рубежом. При этом количество участников – как оффлайн, так и онлайн – может охватить полмиллиона человек.

В этом году из-за пандемии коронавируса дату проведения перенесли на 3 сентября Фото: материалы пресс-служб

– В Год памяти и славы на героической тульской земле акция «Диктант Победы» пройдет во второй раз, и мы активно готовимся к его проведению, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор проекта «Историческая память» Николай Воробьев. - Патриотическое мероприятие пройдет более масштабно: если в прошлом году оно объединило более 2 тысяч жителей региона, то в этом планируется участие свыше 5 тысяч человек. Если позволит эпидемиологическая обстановка, для очного написания диктанта предусматривается организация 79 площадок в Туле и во всех 26 муниципалитетах области. Наиболее крупные и интересные – достопримечательности нашего края, связанные с ратными подвигами предков. Это Тульский музей оружия, военно-патриотический парк «Патриот», музей-заповедник «Куликово поле».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор проекта «Историческая память» Николай Воробьев Фото: материалы пресс-служб

Традиционно почетными участниками «Диктанта Победы» станут ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла. К акции присоединятся представители регионального отделения партии, депутатского корпуса, органов исполнительной власти, активисты общественных организаций, кадеты, воспитанники Тульского суворовского военного училища, волонтеры «Единой России».

Стоит отметить, что при проведении акции учтут эпидемиологическую ситуацию и все рекомендации Роспотребнадзора: участникам измерят температуру, обеспечат средствами индивидуальной защиты, аудитории – санитайзерами, кроме того, на площадках будет соблюдаться безопасная дистанция.

Традиционно почетными участниками «Диктанта Победы» станут ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла. Фото: материалы пресс-служб

Напомним, «Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России, которая проходит во всех регионах страны и за рубежом при поддержке «Единой России» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В 2019 году тест прошли больше 150 тысяч человек. Максимальный балл набрали порядка 5,5 тысяч участников.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.