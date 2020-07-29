2020-07-29T11:22:24+03:00
Происшествия

Туляки пожаловались на продавцов поддельных царских монет

Аферисты под различными предлогами упрашивают купить фальшивки втридорога
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Туляки пожаловались на продавцов поддельных царских монетТуляки пожаловались на продавцов поддельных царских монетФото: Личный архив героя публикации
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В Туле активизировались мошенники, которые уговаривают пенсионеров купить дорогие старинные монеты. На деле рубли с портретами царей оказываются подделками.

- Мою маму остановил иностранец у дома во дворе. Говорит, строитель, разбирали пол в доме, и нашли клад, - рассказала тулячка. - Просил денег хотя бы на еду. А потом и вовсе начал говорить, что хочет все быстро продать, чтобы уехать на родину. У него полрюкзака таких монет было. Он предлагал за 50 или 100 тысяч рублей забрать весь "клад".

Доверчивость женщины стоила ей 1 тысячу рублей. Она приобрела 3 монеты. Между тем, на сайте известной торговой площадки с китайскими товарами такая монета стоит не более 2 долларов.

Отметим, что этот вид мошенничества существует не первый год. Эксперты в нумизматике не устают повторять: не покупайте старинные монеты у незнакомцев с рук. Обманутым покупателям нужно обращаться в правоохранительные органы.

Так выглядят поддельные монеты.

Так выглядят поддельные монеты.

- Если граждане считают себя пострадавшими от мошенничества, полагают, что какие-либо действия нанесли им ущерб, необходимо сразу же обратиться в полицию. В Тульской области фиксировались случаи, когда злоумышленники под видом ценных монет продавали предметы, похожие на монеты, но не имеющие ценности, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - В Туле был задержан представитель цыганского этноса, подозреваемый в ряде таких противоправных деяний. Перед тем, как совершить такую покупку, важно проконсультироваться со специалистами. При этом необходимо обращать внимание, если продающий спешит, снижает цену или совершает иные действия для быстрого совершения сделки. Так могут действовать мошенники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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