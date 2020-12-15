Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 декабря 2020: стабильно держится высокий уровень смертности от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за сутки еще у 207 человек выявили коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигает 19520 человек.

Также сообщается о 174 выздоровевших за сутки. Таким образом в регионе заболевание победили уже более 17 000 человек.

К сожалению, антирекорд по смертям по-прежнему держится - еще 10 человек умерли от последствий заболевания. Всего количество смертей с начала распространения COVID-19 достигло 577 человек.