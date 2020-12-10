В Тульской области отмечается наибольший прирост заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области отмечается наибольший прирост заболеваемости COVID-19.

Кривая графика неумолимо стремится вверх уже с 3 октября 2020 года. При этом абсолютный рекорд заболевших за сутки - 207 человек - был отмечен сегодня, 10 декабря. Это на 5 человек больше количества заболевших накануне.

Коэффициент распространения коронавируса в Тульской области - 1,11. Это самое высокое значение из всех субъектов страны.