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Коронавирус Covid-19

В Тульской области отмечается наибольший прирост заболеваемости коронавирусом

Кривая графика неумолимо стремится вверх
Источник:kp.ru
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В Тульской области отмечается наибольший прирост заболеваемости коронавирусом

В Тульской области отмечается наибольший прирост заболеваемости коронавирусом

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области отмечается наибольший прирост заболеваемости COVID-19.

Кривая графика неумолимо стремится вверх уже с 3 октября 2020 года. При этом абсолютный рекорд заболевших за сутки - 207 человек - был отмечен сегодня, 10 декабря. Это на 5 человек больше количества заболевших накануне.

Коэффициент распространения коронавируса в Тульской области - 1,11. Это самое высокое значение из всех субъектов страны.

Статистика по COVID-19 неумолима

Статистика по COVID-19 неумолима

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